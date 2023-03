Por qué Ben Affleck y Jennifer López fueron los reyes del ‘meme’ en los Grammy 2023

El 5 de febrero se celebró la entrega de los Grammy 2023, una velada en la que Beyoncé y Harry Styles fueron los grandes vencedores. Sin embargo, en las redes sociales fueron otras dos celebridades las que generaron más revuelo: Ben Affleck y Jennifer Lopez.

También lee: La inesperada reacción de Taylor Swift ante el Grammy de Harry Styles

Las cámaras enfocaron en varias ocasiones a la pareja y, a juzgar por los comentarios de los espectadores, parecía que el actor estaba incómodo en la gala. Mientras que la cantante bailaba y sonreía, el intérprete tenía un semblante serio. Fue por el gesto del artista que el matrimonio dio pie a numerosos memes y bromas en Twitter.

“Ben Affleck es cualquier esposo arrastrado a una cosa de trabajo de su mujer”, dijo un usuario. “Ben Affleck preferiría estar en cualquier otro lugar que no fuera la primera fila en los Grammy 2023 viendo a Stevie Wonder cantar Higher Ground”, señaló otro tuitero.

Lee: Jennifer Lopez responde a las críticas por haber adoptado el apellido de Ben Affleck

Ben Affleck is every husband dragged to a work thing by his wife #Grammys2023 pic.twitter.com/dIyoRN0AcJ

El “miserable” Ben Affleck y Jennifer López, los reyes del ‘meme’ en los Grammy 2023

“Por muy mal día que estés teniendo, te prometo que no eres tan miserable como Ben Affleck en los Grammy en este momento”, reza otra publicación. “Lo siento por Ben Affleck, obviamente aburrido de tener que sentarse a ver los Grammy. La última vez que sentí el mismo nivel de dolor y aburrimiento insoportable estaba sentado viendo Batman v. Superman: El amanecer de la Justicia”, se podía leer en otro post.

however bad of a day you’re having, I promise you’re not as miserable as Ben Affleck at the Grammys right now pic.twitter.com/OQxA54H9P1

— Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) February 6, 2023