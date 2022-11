Jennifer Lopez responde a las críticas por haber adoptado el apellido de Ben Affleck

Tras casarse con Ben Affleck, Jennifer Lopez adoptó el apellido de su esposo, pero la cantante fue criticada por algunos fanáticos y medios de comunicación

Jennifer Lopez y Ben Affleck protagonizan una de las historias más románticas de Hollywood; los actores mantuvieron una relación sentimental a principios de los años 2000, pero terminaron cancelando su compromiso por cuestiones relacionadas con la atención excesiva que recibían por parte de los medios y paparazzis.

Afortunadamente, varios años después se reencontraron y demostraron que las segundas oportunidades sí existen. Affleck y Lopez se casaron por primera vez el pasado 16 de julio y un mes después celebraron su segunda boda con una lujosa fiesta que se llevó a cabo en la mansión que tiene Affleck en Georgia, a orillas del río North Newporth.

JLo responde a las críticas por haber adoptado el apellido de Ben Affleck

Tras haber llegado al altar con Ben, Jennifer adoptó el apellido de su esposo, cosa que no del agrado de algunos de sus seguidores y medios, quienes cuestionaron su decisión de mala gana.

«¿Qué? ¿En serio? La gente todavía me va a llamar Jennifer López, pero mi nombre legal será Sra. Affleck porque estamos unidos. Somos marido y mujer. Estoy orgullosa de eso. No creo que eso sea un problema”, reveló a Vogue sobre un artículo publicado en New York Times que señalaba que la actriz terminó «rindiéndose al poder del amor» al decidir utilizar el apellido de Affleck.

En cuanto a los rumores de haberle pedido a su marido que utilizara su apellido, la Diva del Bronx los negó rotundamente.

“¡No! No es tradicional. No tiene ningún romance. Se siente como si fuera un movimiento de poder, ¿sabes a lo que me refiero? Tengo mucho control de mi propia vida y destino y me siento empoderada como mujer. y como persona”, expresó JLo y habló sobre lo que significa para ella tomar el apellido de Ben.

“Puedo entender que la gente tenga sus sentimientos al respecto, y eso también está bien. Pero si quieres saber cómo me siento al respecto, siento que es romántico [tomar el apellido del esposo]. Todavía tiene tradición y romance para mí, y tal vez yo soy ese tipo de chica”, finalizó la intérprete de Dance Again.

