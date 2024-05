No, los hombres no solo quieren dormir después de tener sexo, te decimos qué es lo que buscan hacer con su pareja tras un encuentro sexual

Después de una satisfactoria sesión de sexo, se cree que lo único que quieren los hombres es relajarse, dormir y no mantener una conversación profunda, mientras que las mujeres buscarían todo lo contrario: demostraciones de amor y conversar de diferentes temas con el objetivo de fortalecer el vínculo con su pareja. Pero ¿qué tan real es que los hombres solo quieren tomar una siesta después de tener sexo? El Confidencial se dio a la tarea de preguntarle a una serie de hombres qué es lo que más disfrutan hacer tras la intimidad y esto fue lo que respondieron...

Las 3 cosas que un hombre quiere después de la intimidad

“No sé por qué se tiene la idea generalizada de que solo queremos dormir. A mí, lo que me apetece según termino es algo de mimos. Me gusta que la otra persona me abrace, me de besos... La tranquilidad con la que te quedas después de terminar es impagable. Luego hay dos opciones, o quedarse dormidos acurrucados o si los besos llevan a volver a hacerlo otra vez. Todo depende”, Roberto, 31 años.

“Yo, sin embargo, me activo. Quizá voy a sonar como un fantasma, pero si me dejan 15 minutos de descanso puedo volver al lío otra vez. Con una bebida tonificante en la mesilla para recargar fuerzas, estoy listo para aguantar toda la noche. Aunque no mentiré, un masaje relajante después y alguna que otra caricia también me gustan. Eso sí, con reciprocidad”, Antonio, 21 años.

Las 4 cosas que un hombre quiere después de la intimidad

“Ducharme. Sé que a algunas chicas no les gusta y de hecho tenía una ex que se enfadaba bastante cuando lo hacía, pero es que si no, no me siento limpio. Eso sí, también me gusta abrazarla y dormir acurrucados, y que me diga que no ha sido solo sexo. Tenemos que acabar con los estereotipos”, Juan, 35 años.

“Pero, sin duda, lo que más me gusta hacer después es quedarnos tumbados charlando de nuestras cosas. Hemos tenido un momento de conexión física muy importante, y después de ello quiero sentir lo mismo pero mentalmente. Me fumo un cigarro y hablo con ella de cualquier cosa, nos echamos unas risas o hablamos de filosofía, eso es lo verdaderamente importante”, Jonathan, 19 años.

Vía: El Confidencial