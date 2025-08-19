7 Señales clave de que te desenamoraste de tu pareja

Cuando se trata del amor, sabemos que las cosas nunca son tan fáciles como nos gustaría. Es por eso que nos llega a sorprender y doler tanto el sentir que el amor que antes rebozaba, simplemente ya no está.

Aunque no siempre es algo que pasa de la noche a la mañana, muchas mujeres se han llegado a enfrentar a esa sensación de que el amor se perdió y no siempre viene acompañado de mega dramas ni separaciones caóticas, solo una sensación de que la conexión ya no es la misma.

Si sientes que podrías estar pasado por por esto, aquí te dejamos 7 señales de que ya no amas a tu pareja.

7 señales clave para saber si te desenamoraste de tu pareja

1.⁠ ⁠Ya no te emociona verlo

Antes sentías nervios desde el mensaje en que te avisaba que ya iba en camino a verte, y ahora solo hay indiferente o incluso una sensación de pesadez el saber que se van a ver.

2.⁠ ⁠La intimidad física paso a segundo plano

Esos besos y abrazos espontáneos pasaron a ser cosa del pasado. El contacto físico cada vez es menos, se llega a sentir forzado o incluso se evita por completo.

3.⁠ ⁠Las pequeñas cosas que antes no importaban, ahora no las toleras

Esas cositas chiquitas que en su momento te encantaban (como su risa o su forma de hablar) ahora son detonantes y a la más mínima provocación te irritan.

4.⁠ ⁠Ignorarlo es mejor que estar con él

Por triste que parezca, muchas veces puedes sentir más tranquila o felicidad cuando están lejos, que cuando pasan tiempo juntos.

5.⁠ ⁠Sientes que la relación es solo por costumbre

El amor que antes rebosaba, paso a ser parte de la rutina. Sin pasión, ni caricias y mucho menos el interés por nutrir lo que tienen.

6.⁠ ⁠Te cuesta cuidar la conexión emocional

Ese interés por conocer de sus gustos y pasiones ahora es nulo. Incluso puede ser que ya no te nazca preguntarle cómo le fue en el día, esos detalles que antes te interesaba conocer, ahora son algo irrelevante.

7.⁠ ⁠Ya no imaginas un futuro junto él

Una de las señales más claras de que el amor se perdió, es que ya no te atrae la idea de un futuro junto a él. Ahora piensas en metas y planes a futuro y en ese imaginario ya no está a tu lado.

¿Puedo hacer algo al respecto?

Aunque son señales que se podrían tomar como una sentencia, no significa que la relación está perdida. Puedes ver esto como una oportunidad para tener una conversación honesta en la que se replantee lo que quieres y necesitas y si esto empata con lo que la relación podría brindarte.