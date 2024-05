La nueva temporada de Las Kardashian se estrena el próximo 23 de mayo por Disney+

La familia Kardashian ha estado en el ojo público desde el 2007, cuando se estrenó la primera temporada de Keeping Up With The Kardashians. Desde entonces hemos estado inmersos en los logros profesionales del clan, así como de sus romances y sus rupturas. Sin embargo, la nueva temporada de Las Kardashian generó preocupación entre la audiencia debido a una inesperada revelación por parte de la matriarca del clan, Kris Jenner.

La empresaria compartió con sus hijas una actualización sobre su salud que las preocupó de sobremanera: fue diagnosticada con un tumor.

Lo que se sabe sobre el tumor que le diagnosticaron a Kris Jenner

Kris Jenner reveló en The Kardashian que durante una reciente visita al médico fue diagnosticada con un pequeño tumor y un quiste. Sin embargo, no se conocen más detalles sobre su estado de salud, pues el video se trató de un adelanto de la nueva temporada, en el que se puede apreciar cómo Kylie Jenner rompe en llanto después de enterarse de la noticia, mientras que Kendall no duda en abrazar a su madre para consolarla.

“Me hicieron una ecografía. Han encontrado un quiste y un pequeño tumor”, dijo Kris a sus hijas, Khloé, Kendall y Kylie.

Hasta el momento, las Kardashian-Jenner no han revelado más información con respecto al tumor que tiene Kris, así que habrá que esperar el estreno de la nueva temporada de Las Kardashian, el próximo 23 de mayo por la plataforma de Disney+, para saber más.