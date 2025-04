‘Loco por ella’: Descubre lo que hay detrás de la nueva película de Diego Klein y Minnie West

Si eres amante del cine y has estado en búsqueda de la peli perfecta que reúna comedia, un cast espectacular y una historia conmovedora, Diego Klein y Minnie West tienen la respuesta para ti. Su nueva película Loco por ella, donde conocemos a Álvaro (Diego Klein), un joven optimista que se enamora de Carla (Minnie West), una chica que está internada en una clínica mental. Al intentar ayudarla, aprende que las enfermedades mentales requieren más que solo actitud positiva para superarse.

Pero quién mejor para contarte de esta gran historia que los protagonistas y director (Rodrigo Nava), quienes en entrevista nos cuentan todo lo que necesitas saber para que no dudes más en ir corriendo a tu cine más cercano y disfrutar de esta peli.

Rodrigo, ¿por qué decidiste hacer esta película, por qué te nació esta idea y por qué enfocarte en esta temática?

Rodrigo: Yo creo que cuando hay un buen mensaje lo podemos llevar por todos lados y siempre la gente lo va a agradecer. Creo que como mexicano puedes ver la película original de España y disfrutarla, pero creo que cuando ves la película mexicana te va a conectar mucho más, trabajamos una adaptación en la que realmente buscábamos un reflejo de lo que como sociedad mexicana lo vivimos, ¿no? El mexicano, el japonés, el español y el chino y el argentino, estamos viviendo los mismos sentimientos, pero tenemos distintas formas de expresarnos y creo que es padrísimo que cuando hay algo bueno vaya por todos lados y en todos lados le encontremos cosas distintas para este para contarlo y que la gente se logre identificar mayormente.

Minnie, ¿cómo te preparaste para interpretar a un personaje que tiene un padecimiento mental?¿Platicaste con alguien? ¿Te acercaste a algún experto?

Minnie: Sí, es algo que la verdad no nos tomamos a la ligera, por suerte Ro nos llevó con una psicóloga que tiene bipolaridad tipo 1 y fuimos a bastantes sesiones con ella. Yo quería informarme, ver cómo actuaba ella, cómo se movía, cómo hablaba, cómo se emocionaba, todo. Entonces para mí súper importante estudiarla a ella y aprender muchísimo de todo lo que me contaba de experiencias que ella vivió. Y también la mejor amiga de Billie Eilish que tiene bipolaridad tipo y que comparte abiertamente en sus redes todo lo que le pasa para que la gente sí sepa lo que es tener bipolaridad tipo 1. Y pues leer algunos libros que Ro también me recomendó, ver otros documentales y películas que tenían que ver también con este tema.

Diego ¿Cómo trabajaste tu personaje? Alguien que está “sano”, que no tiene un padecimiento mental, para interactuar con el personaje de Minnie.

Diego Klein: Justo creo que Álvaro (su personaje) nos representa a todos en la película. La intención es que el espectador haga el viaje con él, con la misma incredulidad. Álvaro representa a la mayoría de las personas frente a las enfermedades mentales, que hay un absoluto desconocimiento, muchos prejuicios, sobre todo ignorancia. Que no significa que sea una mala persona, que por eso creo que las intenciones de Ro y mías eran que

Álvaro tampoco podía caer mal, porque tampoco es un tipo que le falte empatía, simplemente está en esta cosa de esta ambigüedad de la ignorancia. Él se da cuenta de que en vez de estar queriendo salvar a los demás, tiene que echar un vistazo hacia adentro, que creo que es lo que todos tendríamos que hacer saliendo de la película.

Rodrigo, ¿qué viste en Mini y qué viste en Diego para elegirlos como tus protagonistas?

Rodrigo: El proceso de casting que fue increíble, súper cuidado. Al momento en el que yo vi a Minnie y a Diego por separado, veía algo en ellos, obviamente desde el primer momento, pero te puedo decir que la magia sucedió al primer segundo que ellos estaban juntos. La química que había en ellos dos, que sin conocerse estaban ahí vulnerables ante nosotros haciendo una prueba. Yo vi, o sea, sí, como director creo que tienes una sensibilidad para ver cuando alguien está entendiendo lo que está haciendo. Para mí profesionalmente ha sido la mejor experiencia de trabajar con ellos o sea, este proyecto nos deja marcados y me deja un crecimiento fuerte el trabajar con dos personas que considero maestros como Minnie y Diego.

Así como se muestra en la película: ¿Ustedes tienen alguna táctica para ligar? ¿Algo que te haya funcionado en algún momento?

Minnie: No, cero. Pero ya después de esta película empecé a aplicar esa (la de la película, no spoilers, tienen que verla) y tengo muchísimo ganado ya.

Diego: La aplicó ahorita para las fotos. A alguien le habrá gustado.

Minnie: Bajé un poco la barba, la mirada, abrí un poco la boca. Subí los ojos como si estuviera desorientado. ¿Cómo ves eso?

Diego: A ver, yo creo que en secreto todo el mundo tiene su táctica de ligue. Lo que pasa es que es muy secreta. Es como de, la miras, te mira, y luego vas y le pides su teléfono. La mejor táctica de ligue es ser tú.

Disfruta esta nueva película que se estrena en todos los cines de México a partir de este jueves 17 de abril. ¡Cuéntanos qué te pareció!