Para crear Bebé reno, serie que también protagoniza, Richard Gadd se inspiró en su propia experiencia como víctima de acoso. La mujer que supuestamente acosó al cómico, recrada en la producción de Netflix en el personaje de Martha (Jessica Gunning), ha concedido su primera entrevista en televisión, desmintiendo muchos de los sucesos que aparecen en la ficción y calificando la producción como “horrible y misógina”.

Fiona Harvey acudió a Piers Morgan Uncensored, donde calificó la serie como “muy, muy difamatoria para mí, muy perjudicial para mi carrera” y amenazó incluso con demandar al servicio de streaming.

“Solo nos encontramos un par de veces”: esta es la versión de la acosadora de Bebé reno

La mujer negó haber enviado más de 41.000 correos electrónicos y 100 cartas a Richard Gadd. “Eso simplemente no es cierto”, dijo. “Si alguien le enviara a alguien 41.000 correos electrónicos o algo así, ¿cuántos haría al día? Muchos”, esgrimió Harvey, que aseguró que solo habían intercambiado “un par de emails en tono de broma”.

En referencia a algunas escenas de la serie, Harvey negó haber sido acusada o sentenciada por acoso, así como haber abusado sexualmente de Gadd o haber agredido a su pareja. "Él está mintiendo y Netflix está mintiendo. Lo han anunciado como una historia real, él también, y no lo es”, agregó.

Harvey también aseguró que se niega a ver la ficción. “No, creo que me pondría enferma”, comentó. “Ya se ha apoderado bastante de mi vida. La encuentro bastante obscena. La encuentro horrible, misógina. Algunas de las amenazas de muerte online han sido realmente terribles. La gente me llama por teléfono. Ha sido absolutamente horrible”, relató.

Harvey también dejó claro que espera una disculpa de Netflix o del propio Gadd por la descripción “completamente falsa” que se ha hecho de ella. “No he recibido disculpas de Netflix ni de él, nada. Para alguien que dice que siente lástima por mí, no se ha disculpado. Mi personaje parece haber destrozado un bar, haberle agredido sexualmente en un canal y haber estado en prisión. Hay una serie de otras acusaciones y eso no es cierto”, matizó.

“En general, creo que Gadd tiene problemas psiquiátricos extremos... Es una obra de ficción. Es una hipérbole, como siempre he dicho. Y hay dos hechos verdaderos en eso. Su nombre es Richard Gadd y trabaja como camarero en Hawley Arms. Y nos encontramos dos o tres veces”, contó la entrevistada.

Por Europa Press