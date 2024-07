¿Qué le está pasando a Emme Muñiz y por qué divide opiniones en las redes sociales ?

Jennifer Lopez y Marc Anthony tuvieron dos hijos juntos cuando aún se encontraban casados: Emme Maribel y Maximilian David Muñiz,de 16 años de edad. Desde que JLo dio a conocer que Emme es persona no binaria, las redes sociales no le han perdido la pista a la joven, quien ha enamorado con su autenticidad y looks andróginos.

“Elle está muy ocupade, llene de reservas en su agenda y es tan buene, me cuesta mucho cuando elle sale, pero vale cada centavo porque es mi socie directe favorite de todos los tiempos, así que si me permiten… La última vez que actuamos juntes fue en un gran estadio como este y les pido que canten conmigo todo el tiempo. Así que esta es una ocasión muy especial», expresó con orgullo Jennifer hace un tiempo, cuando su hija subió al escenario a cantar con ella.

Hace algún tiempo, Emme fue captada muy sonriente con su supuesto novio durante la alfombra roja de la premiere del documental de su madre ‘This Is Me... Now: A Love Story’. Sin embargo, ahora su sumblante preocupa a los internautas, quienes aseguran que luce deprimida...

La fotografía de Emme Muñiz que podría confirmar la ruptura de Jennifer Lopez y Ben Affeck

La supuesta separación de Jennifer Lopez y Ben Affleck habría afectado de sobremanera a Emme Muñiz, pues la joven se había vuelto muy cercana a su hermanastra, Seraphina, quein también se declaró persona no binaria y con quien ahora pasaría menos tiempo. JLo fue fotografiada paseando en Los Hamptons al lado de una de sus amigas y su hija, Emme, a bordo de un Jeep dorado. Mientras que la cantante lució sonriente con un vestido largo en color rosado y tacones, Emme sorprendió al lucir extremadamente triste mientras miraba al vacío y escuchaba música en sus audífonos.

“Emme luce miserable” y “Su hija luce muy triste”, escribieron los internautas en la publicación.

¿Confirmaría esta foto la separación de Ben y Jennifer?