La foto que prueba que Emme Muñiz es idéntica a Jennifer Lopez en los 90

Emme Muñiz acaba de cumplir 15 años y se parece cada vez más a su madre, Jennifer Lopez

Jennifer Lopez y Marc Anthony tuvieron dos hijos juntos cuando aún se encontraban en una relación: Emme Maribel y Maximilian David Muñiz, quienes cumplieron 15 años el pasado 22 de febrero. Sin embargo, es la joven quien ha estado en boca de todos desde hace algunos meses, cuando JLo decidió presentarla como persona no binaria.

«Elle está muy ocupade, llene de reservas en su agenda y es tan buene, me cuesta mucho cuando elle sale, pero vale cada centavo porque es mi socie directe favorite de todos los tiempos, así que si me permiten… La última vez que actuamos juntes fue en un gran estadio como este y les pido que canten conmigo todo el tiempo. Así que esta es una ocasión muy especial», expresó con orgullo la actriz y cantante.

Al igual que su madre, Emme ya ha estado en reconocidos escenarios, pues incluso participó en el show del medio tiempo del Super Bowl del 2020 y dejó a la audiencia asombrada gracias a su talento vocal.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en” dir="ltr">J-Lo shouts out LOVE for Puerto Rico! Jennifer Lopez and daughter Emme Maribel Muñiz rock the country, “Born in the U.S.A.” blasting strong. Behold the Puerto Rican flag proudly displayed on stage during the Pepsi Super Bowl LIV Halftime Show. <a href="https://t.co/uYzY9QySMy">pic.twitter.com/uYzY9QySMy</a></p>— Stephanie Kennedy (@WordswithSteph) <a href="

J-Lo shouts out LOVE for Puerto Rico! Jennifer Lopez and daughter Emme Maribel Muñiz rock the country, “Born in the U.S.A.” blasting strong. Behold the Puerto Rican flag proudly displayed on stage during the Pepsi Super Bowl LIV Halftime Show. pic.twitter.com/uYzY9QySMy — Stephanie Kennedy (@WordswithSteph) February 3, 2020

Además, Emme publicó un libro para niños cuando tenía tan solo 10 años, por lo que poco a poco se ha dado a conocer a nivel internacional. Lo que también ha asombrado a los internautas es lo mucho que se parece Emme a su madre cuando era joven; ¿no nos crees? Estas fotografías te harán cambiar de opinión.

Las fotos que prueban que Emme es idéntica a JLo cuando era joven

Después de ver una foto de 1995 en la que aparece JLo al lado del actor, Woody Harrelson, los internautas señalaron que Emme es el vivo retrato de su madre. En aquel entonces la intérprete de On the Floor tenía 26 años de edad y efectivamente, su hija luce igual que ella.

Jennifer Lopez en 1995

¿Crees que Emme realmente se parece JLo?