Emme Muñiz: la hija no binaria de Jennifer Lopez camina nerviosa de la mano de su aparente novio

¿Quién es el chico misterioso que desfiló por la alfombra roja de la mano de Emme Muñiz?

Cuando aún se encontraban en una relación sentimental, Jennifer Lopez y Marc Anthony tuvieron dos hijos juntos: Emme Maribel y Maximilian David Muñiz, quienes cumplirán 16 años el próximo 22 de febrero. Sin embargo, es Emme quien ha estado bajo los reflectores después de que JLo la presentara como persona no binaria (un individuo cuya identidad de género no es ni hombre ni mujer).

“Elle está muy ocupade, llene de reservas en su agenda y es tan buene, me cuesta mucho cuando elle sale, pero vale cada centavo porque es mi socie directe favorite de todos los tiempos, así que si me permiten… La última vez que actuamos juntes fue en un gran estadio como este y les pido que canten conmigo todo el tiempo. Así que esta es una ocasión muy especial», expresó con orgullo la actriz y cantante.

La joven ha destacado por su auténtico estilo andrógino, protagonizado por prendas oversize. Por ejemplo, para la primera boda de JLo y Ben Affleck en Las Vegas, Emme optó por un top negro junto con un blazer, mientras que para la gran ceremonia de su madre lució un atuendo andrógino conformado por un pantalón de vestir blanco, un blazer del mismo color y zapatos oxford negros con detalles crema.

Ahora, Emme conquistó a la audiencia al presentarse en la alfombra roja de la premiere del documental de su madre ‘This Is Me... Now: A Love Story’ con un misterioso chico.

Emme Muñiz: la hija no binaria de Jennifer Lopez es vista tomando de la mano a un apuesto chico

Emme Muñiz llegó al Dolby Theatre de Hollywood muy bien acompañada; la adolescente iba tomada de la mano de un joven chico cuya identidad sigue siendo desconocida, aunque varios medios apuntan que podría tratarse de su novio. Emme, que iba escoltada por uno de los organizadores del evento, lució nerviosa y un tanto apenada cuando las cámaras captaron el momento de su llegada.

Para el gran evento, Emme eligió una camisa blanca y unos pantalones de vestir negros, mientras que su acompañante llevaba un traje de vestir del mismo color.