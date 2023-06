Tom Cruise reacciona de forma negativa al romance de Shakira y Lewis Hamilton

Los triángulos amororos siempre son interesantes, pero no cuando alguien sale herido; esta vez fue el turno de Tom Cruise de perder la batalla

Tom Cruise es el sueño de muchas mujeres, pero aparentemente no de Shakira. El protagonista de Top Gun ansiaba conocer más a la cantante colombiana para iniciar una relación formal con ella, pero alguien más se le adelantó: Lewis Hamilton.

“Tom estaba obnubilado cuando conoció a Shakira, y no era tan diferente a cómo actuó cuando estuvo con Katie Holmes por primera vez”, dijo una fuente. “Conoce a Shakira desde hace años, pero esta era la primera vez que salía con ella en un ambiente relajado, y salió convencido de que tenían una conexión real que necesitaban construir”, añadió sobre el encuentro entre Shakira y Cruise en la Fórmua 1.

Lamentablemente, el actor de Hollywood no fue correspondido, pues Shakira no siente lo mismo por él: “Ella no quiere avergonzarlo o molestarlo, pero no hay atracción o romance de su parte, solo estaba siendo amistosa. Se siente halagada pero no interesada, y ese mensaje le ha sido transmitido cortésmente a Tom”.

Además, su relación con Lewis Hamilton va avanzando rápidamente; según testigos cercanos a la pareja, su vínculo ya pasó la etapa amistosa e incluso ya se besan en público.

Así reaccionó Tom Cruise al romance de Shakira y Lewis Hamilton

¿Qué piensa Tom Cruise sobre la nueva relación del piloto automovilístico y la intérprete de Acróstico? Según informes de Radar Online, el artista se siente dolido, pues aparentemente Shakira rechazó un arreglo de flores que él le envió para demostrarle su interés.

“Fue un gran golpe para el ego... Le dolió aún más porque considera a Lewis un amigo”, dijo un amigo de Tom Cruise.

Y es que de acuerdo a Ok Magazine, Cruise es un tanto complicado cuando se trata de su vida romántica: “Tom es un personaje de todo o nada, va de cero a 100. Puede ser un poco abrumador, casi claustrofóbico, para las mujeres a las que persigue. Les decía a todos que tenían una química increíble y lo tomaba como en un abrir y cerrar de ojos estarían saliendo en poco tiempo”.