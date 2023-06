¿Tom Cruise realmente está dolido por el rechazo de Shakira? Mira cómo reaccionó el actor cuando le preguntaron por la cantante

Durante las últimas semanas se ha hablado sobre un triángulo amoroso en específico: Tom Cruise, Shakira y Lewis Hamilton. La cantante se robó el corazón tanto del actor de Hollywood como del piloto de la Fórmula 1, pero Hamilton fue el vencedor. Y es que de acuerdo a la revista Heat, Shakira está comenzando una relación sentimental con Lewis, mientras que con Tom solo tiene un vínculo amistoso:

“Hablan. Pero no hay atracción o romance por parte de ella. Shakira solo es amistosa con él. Se siente halagada por su interés, pero no quiere nada más”. De hecho, la colombiana rechazó un arreglo de flores que le envió Cruise, por lo que algunos medios de comunicación revelaron que el artista de 60 años de edad estaba dolido ante la situación, más aún considerando que Hamilton es su amigo.

Tom Cruise finalmente rompe el silencio sobre Shakira

En una reciente entrevista con Despierta America, Tom Cruise finalmente decidió hablar sobre Shakira, sorprendiendo a los espectadores que se encontraban escuchándolo. La periodista, Jessica Rodríguez, le preguntó al protagonista de Top Gun: Maverick sobre su encuentro con la colombiana en la Fórmula 1, y entre sonrisas él respondió:

“Ella es muy talentosa. Ella y su familia son personas adorables. Siempre he admirado su trabajo... Ella es muy buena persona, es muy buena persona”, se sinceró. Cuando la entrevistadora añadió que “las caderas de Shakira no mienten”, la estrella de Hollywood dijo: “No, sus caderas no mienten, no lo hacen”.

Si bien Cruise no abordó el tema de Shakira y Lewis Hamilton, su actitud dejó ver que no hay rencor de por medio y que su relación con la intérprete de Monotonía y con el piloto automovilístico no se ha visto afectada por temas románticos.