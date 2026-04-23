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Todos los detalles de la espectacular boda de tres días de Dua Lipa y Callum Turner en Italia

Dua Lipa y su prometido Callum Turner celebrarán su amor con una boda soñada en septiembre que promete convertirse en el evento del año.

Abril 23, 2026 • 
Melisa Velázquez
Dua Lipa y Callum Turner tendrán una boda de ensueño en Italia

Dua Lipa y Callum Turner tendrán una boda de ensueño en Italia

Getty Images

Tras casi un año de relación, Dua Lipa y Callum Turner hicieron oficial su compromiso en junio de 2025, la cantante no ha ocultado su entusiasmo, incluso confesó estar obsesionada con su anillo, y todo apunta a que el gran día está cada vez más cerca.

Los rumores aseguran que Dua y Callum se casarán este año en Italia, en una celebración que podría tener una duración de tres días, medios internacionales ya han revelado detalles como la posible fecha y el lugar exacto de una de las bodas más esperadas del año.

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Dua Lipa y Callum Turner tendrán una boda de ensueño en Italia

De acuerdo con medios italianos como Il Giornale di Sicilia, Dua y Callum habrían elegido Sicilia como el escenario de su boda, prevista entre el 5 y el 7 de septiembre de este año, con una celebración que podría prolongarse durante tres días.

El medio local señala que la ciudad ya se prepara para recibir al jet set internacional, con reservas de suites de lujo en Villa Igiea, el icónico palacio-hotel frente al mar Mediterráneo propiedad del grupo Rocco Forte Hotels.

¿Por qué Dua Lipa y Callum Turner eligieron Italia para su boda?

La pareja se habría enamorado de la belleza de Palermo durante sus vacaciones en el verano de 2025, donde la cantante, fue vista recorriendo el centro histórico y luego expresó en redes su cariño por la ciudad, dejando claro su vínculo especial con Sicilia: “Palermo en mi corazón”.

Se dice que Dua estaría supervisando personalmente detalles como locaciones históricas y excursiones en barco para su boda y hacer de este día, uno de los momentos más especiales de su vida.

Sin embargo, hasta el momento esta información, que toma cada vez más fuerza entre medios italianos e internacionales, no ha sido confirmada ni por Dua ni por su novio Callum.

Historia de amor de Dua Lipa y Callum Turner

Los primeros rumores de romance entre Dua y Callum, surgieron a inicios de 2024, cuando fueron vistos juntos en distintos eventos y salidas en Londres, y aunque al principio mantuvieron un perfil bajo, pronto quedó claro que la conexión iba en serio, pues se hicieron cada vez más públicos.

A lo largo de ese año, su romance se consolidó entre viajes, agendas profesionales y apariciones esporádicas en alfombras rojas. Ambos, con carreras en pleno auge, ella en la música y él en el cine, lograron equilibrar su vida personal lejos del ruido constante, apostando por una relación más privada.

Para el 2025 anunciaron su compromiso, y ahora su boda se ha convertido en uno de los momentos más esperados de este año.

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