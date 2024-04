Sydney Sweeney se disculpa por “tener grandes pechos”

Sydney Sweeney le dio la vuelta a las críticas que ha recibido sobre el tamaño de sus pechos de una forma muy original

Sydney Sweeney es una de las actrices revelación del momento. Gracias a su participación en Euphoria, Inmaculada, Anyone But You y más, la artista ha conquistado Hollywood, sin embargo, le costó mucho trabajo llegar hasta donde está. Sydney Sweeney era marginada por tener pechos grandes, lo que le generó algunos traumas cuando era más joven.

“Tuve más pecho antes que el resto de las chicas y eso hizo que me marginaran”, dijo para The New York Post. Por otro lado, expresó para The Sun lo siguiente: “Tengo las tetas grandes y soy rubia. Es lo único que ve la gente”, dijo y añadió que ha sido “sometida al ostracismo” por el tamaño de sus senos.

La actriz también ha hablado sobre lo difícil que es encontrar prendas que le queden bien debido a la talla de sus boobs: “Siempre estoy tan agradecida tanto a Miu Miu como a Armani porque rehacen vestidos para que se ajusten a mis boobs”. En el pasado, Sydney llegó a considerar someterse a un procedimiento quirúrgico para reducir el tamaño de sus pechos, pero con ayuda de su madre logró aceptar su cuerpo tal y como es.

“Estoy muy contenta de no hacerlo. Me gustan. Son mis mejores amigas”.

Sydney Sweeney se disculpa por “tener pechos grandes”

Una vez más, Sweeney se mostró orgullosa por quién es e ignoró las críticas de los haters al posar frente a las cámaras con un bikini marrón mientras disfrutaba de un día soleado. En otro video aparece la artista vistiendo un conjunto blanco de dos piezas en la playa, por lo que no dudó en utilizar una sudadera con la iguiente leyenda: “Perdón por tener grandes tetas”.

Esto surge después de que Carol Baum, una de las productoras más importantes de Hollywood, arremetiera duramente contra la actriz Sydney Sweeney de la que dijo que “ni es guapa ni sabe actuar”. La fiebre actual por la actriz de Washington llevó, relató la productora, a que viera durante un vuelo el filme Anyone But You, cinta donde Sweeney comparte protagonismo con Glenn Powell (Top Gun: Maverick). “Quería saber quién es y por qué todo el mundo hablaba de ella”, sentenció Baum. Sin embargo, quedó desencantada con esta comedia romántica a la que define como una cinta “imposible de ver” y un completo sinsentido.

Una declaraciones a las que Sydney Sweeney ha dado cumplida respuesta. “Qué triste que una mujer en la posición de compartir sus conocimientos y experiencia decida atacar a otra mujer”, expresó. “Si eso es lo que ha aprendido en sus décadas en la industria y cree que es apropiado enseñarlo a sus estudiantes, es vergonzoso”, continúa el comunicado recogido por The Wrap que concluye de forma muy contundente: “Despreciar injustamente a una colega productora dice mucho sobre el carácter de la señora Baum”.