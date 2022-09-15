Suri Cruise ya tiene 20 años y luce idéntica a Katie Holmes en ‘Dawson’s Creek’

Katie Holmes, James van der Beek, Joshua Jackson y Michelle Williams protagonizaron la icónica serie adolescente de los 90, Dawson’s Creek. Se trata de un drama adolescente que sigue la vida de un grupo de amigos que atraviesa por la etapa del romance y la vida escolar. Cuando se estrenó la primera temporada, en 1998, Holmes tenía 20 años de edad y ya se perfilaba para ser una de las actrices promesa de Hollywood. Te puede interesar: Captan a Alex Rodriguez saliendo del edificio de Katie Holmes. Esto es lo que sabemos

Foto: Columbia TriStar Television

Tres años después del final de Dawson’s Creek, Katie se casó con Tom Cruise en Italia y ese mismo año le dieron la bienvenida a su hija, Suri Cruise. Sin embargo, fue a mediados de 2012 cuando la ex pareja anunció su separación definitiva a pesar de tener una hija en común. También lee: Dawson’s Creek llega a Netflix y nos pega justo en la nostalgia

Suri ya tiene 20 años y luce idéntica a Katie Holmes en Dawson’s Creek

A partir de la separación de sus padres, Suri y Katie Holmes se volvieron inseparables, mientras que la relación con su padre se fue enfriando poco a poco. Por otro lado, la joven apoya por completo la nueva relación de su madre con Bobby Wooten III, quien es 10 años menor que Holmes. “El músico se ha infiltrado al círculo más íntimo de la actriz y Katie está amando cada momento de ello… Él está conociendo a su familia y están pasándola increíble”, dijo una fuente a Radar Online, y sobre la relación del músico con Suri, añadió: “Él es muy amable y feliz. La hace reír”. Actualmente, Suri ya tiene 20 años de edad y algunos internautas aseguran que luce idéntica a su madre cuando protagonizó Dawson’s Creek. ¡Aquí las pruebas! También lee: Katie Holmes enseña con orgullo sus estrías

NEW YORK, NEW YORK - AUGUST 07: Katie Holmes gets a visit from daughter Suri Cruise on the set of “Happy Hours” in Alphabet City in Manhattan on August 07, 2025 in New York City. (Photo by Robert Kamau/GC Images) Robert Kamau/GC Images

Ver esta publicación en Instagram



Una publicación compartida por Suri Cruise Holmes ? (@suricruise_sc)

Ver esta publicación en Instagram



Una publicación compartida por Suri Cruise Holmes ? (@suricruise_sc)