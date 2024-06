¿Sí se casó Ángela Aguilar en Italia? Su maquillista rompe el silencio

Las declaraciones de Stefano Comelli alimentaron aún más los rumores de boda entre Ángela Aguilar y Christian Nodal

Ángela Aguilar y Christian Nodal continúan dando de qué hablar, esta vez por una supuesta boda secreta. Es sabido que la pareja viajó hace un par de semanas a Europa, específicamente a Italia, en donde supuestamente se habrían casado. Las especulaciones comenzaron cuando “La reina de la radio”, Maxine Woodside, reveló en su programa “Todo para la mujer” que los intérpretes de Dime cómo quieres se habrían casado durante su reciente viaje a Europa: “Nodal y Ángela estuvieron en Italia, resulta que nos contaron que en Italia se casaron, que Pepe estuvo presente y que de ahí se fue a Japón”.

Además, el famoso maquillista de novias, Stefano Comelli, publicó hace un par de semanas un video maquillando a Ángela Aguilar, además de que la llamó “Señora”.

¿Sí se casó en Italia? El maquillista de Ángela Aguilar rompe el silencio

El video de Stefano se viralizó en redes sociales, por lo que el experto en maquillaje decidió hablar sobre los rumores de boda que generó su contenido.

“Hola a todos, que tal estáis? He leído muchos comentarios sobre la historia de Ángela Aguilar. Me gustaría que todo el mundo sepa que para mí la privacidad de todos mis clientes es prioridad, así que no daré ninguna entrevista o declaración sobre chismes. Para todas las solicitudes de bodas y otros servicios 2025/2026, la comunicación seguirá siendo por email”, escribió, alimentando aún más las especulaciones de que Ángela y Christian llegaron al altar.