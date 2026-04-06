Shiloh Jolie hace su debut en video de K-pop y se vuelve viral por su asombroso parecido con Angelina Jolie

Shiloh Jolie, la hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, está causando furor en las redes sociales, pues ha sido identificada como parte del cuerpo de bailarines del nuevo video musical de la cantante surcoreana Dayoung, llamado “What’s a Girl to Do”.

Y aunque su talento como bailarina es impresionante, lo que más ha llamado la atención, es su extraordinario parecido con su madre Angelina, pues podría pasar por la versión joven de la actriz de Tomb Raider.

Shiloh Jolie hace su debut en video de K-pop y se hace viral por su parecido con Angelina Jolie

El clip, de menos de 30 segundos y publicado por Starship Entertainment, acumuló rápidamente visualizaciones, mientras los fans destacaban el gran parecido de Shiloh con su madre, evocando la imagen de Angelina en los inicios de su carrera.

Shiloh no solo haría un cameo, sino que también forma parte de una secuencia coreográfica junto a la cantante Dayoung y un grupo de bailarines, donde deja ver el extraordinario talento que tiene como bailarina.

Sin embargo, lo que más ha sorprendido a los fans, es que Shiloh se ha ganado su lugar en el videoclip gracias a su talento y no por su famoso apellido, pues al igual que muchos bailarines, se presentó a una audición y se ganó su lugar por mérito propio.

“Realizamos una audición abierta en EE.UU. para seleccionar a los intérpretes del video musical de Dayoung. Entre los participantes había varios artistas afiliados a un crew de baile llamado Culture”, declaró un ejecutivo del sello surcoreano al medio Maeil Business Newspaper. “Shiloh fue seleccionada en la ronda final y terminó uniéndose al video musical. Incluso después del rodaje, no sabíamos que era hija de Angelina Jolie y Brad Pitt; lo descubrimos por casualidad recientemente”.

Shiloh Jolie hace su debut en video de K-pop y se hace viral por su parecido con Angelina Jolie Instagram/@dayoungism

La pasión de Shiloh Jolie por la danza

El debut de Shiloh en el K-pop no sería improvisado, ya que responde a su interés por la danza y a su entrenamiento en el reconocido Millennium Dance Complex, uno de los centros coreográficos más prestigiosos.

Videos virales desde 2022 muestran la evolución técnica de Shiloh, incluyendo una coreografía grupal con “Vegas” de Doja Cat, mientras coreógrafos como Kolanie Marks han destacado públicamente su disciplina.

“Es alguien con quien he trabajado por un par de años. Mi estilo es difícil para mucha gente y ella se ha dedicado a entenderlo”, declaró Marks a People en 2024. “No solo entrena conmigo, lo hace con muchas otras personas. Sea lo que sea que el baile signifique para ella, está comprometida”.