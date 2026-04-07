Se viraliza video con el que Kim Kardashian y Lewis Hamilton hacen oficial su relación en Instagram

A principios de 2026 comenzaron los rumores de una posible relación entre Kim Kardashian y el pilo de la F1, Lewis Hamilton, pues se les ha visto en varias citas en diferentes partes del mundo y compartiendo comentarios coquetos en sus redes sociales.

Y aunque no habían hecho oficial su relación, la estrella de la telerrealidad, de 45 años, y Hamilton, de 41, se hicieron oficiales en Instagram el lunes 6 de abril en un nuevo vídeo de Instagram que compartió el piloto de Fórmula 1.

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Lewis Hamilton hace oficial su relación con Kim Kardashian en Instagram

Fue Hamilton quien compartió un video donde aparecen conduciendo a alta velocidad un Ferrari F40 en el aparcamiento Daikoku de Tokio, Japón, acompañado de Kim en el asiento del copiloto, razón por lo que los fans han interpretado que es su forma de hacer oficial su relación.

“AQUÍ VAMOS DE NUEVO 🇯🇵 TOKYO DRIFT VOL. III”, escribió Hamilton en el pie de foto del Reel, que acompañaba la canción “Victory Lap” de Skepta, PlaqueboyMax y Fred Again.

Al final del vídeo, se puede ver a Kardashian en el asiento del copiloto con una camiseta de cuello alto blanca. Cuando la cámara se acercó a ella en el coche, la madre de cuatro hijos dijo: “Eso es una locura” tras su paseo con Hamilton.

¿Cómo ha sido la relación de Kim Kardashian y Lewis Hamilton?

De acuerdo con la revista People, Hamilton ha conquistado no solo a Kim, también a toda la familia Kardashian, quienes creen que el piloto es un maravilloso candidato para la fundadora de SKIM.

“Hamilton es un tipo tranquilo con una gran energía, la familia de la estrella de reality le gusta”.

Por otra parte, Kim se siente muy entusiasmada con esta relación: “Kim está muy interesada en él”, continuó esa fuente, añadiendo, “Ambos están ocupados con sus carreras, pero se ven lo máximo posible. Es más que una conexión casual. Hace falta mucho para captar el interés de Kim y ella está definitivamente intrigada”.