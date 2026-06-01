5 momentos de la temporada final de Euphoria que nos hicieron llorar (y uno inesperado)

La temporada 3 de Euphoria ya terminó y, seamos honestas, ninguna de nosotras estaba lista. Sam Levinson cerró la serie más glam y más dolorosa de HBO con un episodio final que va a vivir en nuestra cabeza por semanas. Aquí los momentos que más nos costaron.

El adiós de Rue

Era el final que todos temíamos pero que nadie quería confirmar. Aunque la serie siempre insinuó que Rue Bennett podía no encontrar un final feliz, pocos imaginaban que su historia terminaría de una manera tan contundente. Ver a Zendaya llegar hasta ahí fue devastador de una forma que pocas series logran.

La escena con Fezco y Angus Cloud

Este fue el golpe más difícil. En una secuencia onírica que acompaña a la sobredosis de Rue, ella comparte un último instante con Fezco usando imágenes inéditas de Angus Cloud, fallecido en 2023. El creador de la serie dijo que quería contar esa historia por él. No teníamos los pañuelos suficientes.

Jules pintando a Rue

En una escena breve, Jules aparece pintando un retrato de Rue, una imagen sencilla pero cargada de significado que resume el impacto que la joven tuvo en quienes la rodeaban. Sin diálogos. Sin drama. Solo el peso de todo lo que ya no va a ser.

La silla vacía de Ali

Ali visita a la familia que había ayudado a Rue y comparte una comida en la que la ausencia de la protagonista resulta imposible de ignorar. La imagen de una silla vacía en la mesa funciona como símbolo de todo lo que se perdió. Sencillo y absolutamente rompedor.

La ruptura de Jules y Rue

Jules encontró el éxito financiero a costa de un profundo aislamiento emocional que desembocó en una ruptura definitiva con Rue. El amor que sostuvo la serie durante temporadas, cerrado sin vuelta atrás.

El momento que nadie vio venir: Cassie y Maddy dejaron atrás sus años de conflicto y encontraron una forma de colaborar y reconstruir sus vidas. Después de tanto drama entre ellas, ese pequeño instante de paz fue, paradójicamente, lo más esperanzador de todo el final.