Angus Cloud ingresó en un centro de rehabilitación durante 30 días y posteriormente hizo tres meses de seguimiento ambulatorio, tratamiento que HBO pagó.

El pasado 31 de julio, el actor Angus Cloud murió con tan solo 25 años. El intérprete, conocido por su papel de Fezco en Euphoria, falleció por una sobredosis accidental de metanfetamina, fentanilo, cocaína y benzodiazepinas. Tras conocerse la causa de su fallecimiento, Sam Levinson, creador de Euphoria, ha revelado que intentó ayudar al actor a desintoxicarse.

Levinson ha concedido una entrevista a People en la que ha hablado sobre los problemas de Cloud con las drogas. “Le miré a los ojos y supe que no estaba bien. Al mismo tiempo, he estado en estas situaciones antes en las que intentas que alguien esté limpio. Y simplemente le dije: ‘Me encanta trabajar contigo y tenemos planeada una increíble temporada y esas cosas, pero necesito que estés sobrio porque tengo que poder confiar en ti’”, contó.

El actor ingresó en un centro de rehabilitación durante 30 días y posteriormente hizo tres meses de seguimiento ambulatorio, tratamiento que HBO pagó. Regresó a la serie y luego tuvo que volver a rehabilitación cuando llevaban cinco episodios de la segunda temporada. “Tienes que buscar ayuda y tienes que hacerlo ahora mismo”, le dijo Levinson a Cloud. Cuando terminó de rodar el episodio, Levinson y su esposa llevaron a Cloud a rehabilitación.

El creador de Euphoria revela cómo trató de salvar a Angus Cloud de las drogas

“Me di cuenta de que él no quería estar sobrio tanto como todos lo queríamos para él. Ahí es donde se vuelve complicado porque todo el mundo puede quererlo para ti. Pero él no quería. Es simplemente el lado autodestructivo de la adicción y pesa más que lo demás. Pero no puedes dar la espalda a la gente. No iba a permitir que nadie se diera por vencido con él”, agregó el cineasta.

Levinson trató de ayudar a Cloud manteniéndolo en la serie pese a que su personaje en un principio iba a morir. “Se suponía que Angus moriría al final de la primera temporada, pero me encantaba. Lo primero que noté es que tenía esos ojos de Paul Newman”, rememoró. "Él era perfecto. Creo que parte del problema es que a veces pongo a los actores por delante de la serie. Entonces pensé: ‘Está bien, no puedo matarlo porque entonces, ¿qué es lo que le queda?’”, aseguró.

Una vez que terminó la temporada 2, Levinson y Cloud tuvieron una larga conversación, y el creador de Euphoria le dijo al actor que no le permitirían entrar al set si no estaba sobrio. “No, no, estoy bien. Estoy bien”, le dijo Cloud, tal como contó Levinson. Sin embargo, el director sospechó que no era verdad. “Me di cuenta, en ese momento, que era como si él no estuviera interesado. No iba a hacer nada y sí, no quería recuperarse”, lamentó.

La última publicación que hizo Angus Cloud en Instagram HBO Max

Por Europa Press