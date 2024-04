Desde hace varios días corre el rumor de que Kylie Jenner y Timothée Chalamet se convertirán en padres, ¿es cierta esta teoría?

Desde hace varios días comenzaron a sonar rumores de que Kylie Jenner supuestamente está embarazada de Timothée Chalamet, su actual pareja. Todo comenzó cuando el comediante, Daniel Tosh, reveló que se enteró en un supermercado que la menor de las Kardashian estaba esperando a su tercer hijo:

“Aquí hay algo loco. Fui al supermercado en Malibú, y estaba hablando con un empleado de ahí. Traté de evitarlo, pero le pregunté, '¿Por qué estaban cerrados ayer?’ Él dice, ‘Bueno, no debería hablar de eso, pero Keeping Up With the Kardashians, el programa, estaba filmando su final de temporada aquí ayer’”, reveló y añadió que en una de las escenas Kylie dijo estar embarazada.

Además, los internautas se alarmaron aún más cuando Kylie fue vista utilizando unos pantalones holgados durante un funeral, una prenda que usualmente utilizan las mujeres cuando quieren esconder su baby bump o sentirse cómodas.

Sin embargo, Us Weekly acaba de revelar la verdd sobre el supuesto embarazo de Kylie Jenner.

Se revela la verdad sobre los rumores de embarazo de Kylie Jenner

Dos días después de que la publicación comenzara a difundirse en las redes sociales, varias fuentes cercanas a Kylie Jenner confirmaron a US Weekly que la empresaria no está embarazada. Las fuentes también revelaron que Jenner y Chalamet todavía están juntos, a pesar de los rumores de que habían terminado su relación.

“Kylie y Timothée se han mantenido en contacto mientras él filmaba y todavía están juntos”, dijo la fuente, refiriéndose a que Chalament ha estado filmando A Complete Unknown, una próxima película biográfica sobre Bob Dylan, durante los últimos meses en Nueva York y Nueva Jersey.

Así que no, por el momento, Kylie Jenner no se convertirá en madre por tercera ocasión.