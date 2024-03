Kylie Jenner se grabó bailando reguetón y fue señalada de “no tener ritmo”

El nuevo video de Kylie Jenner bailando reguetón dividió opiniones en redes sociales

Kylie Jenner es muy activa en redes sociales, sobre todo en Instagram, en donde suele publicar los más grandes éxitos de Kylie Cosmetics, fotografías de sus hijos, Aire y Stormi, y sus atuendos más destacados. Si bien su novio, Timothée Chalamet, aún no aparece en el feed de su perfil, sus amigas sí tienen protagonismo en este, tal es el caso de Stassie Karanikolaou, Victoria Villaroel y Yris Palmer, con quien Kylie publicó su más reciente video.

En el breve clip aparece la menor de las Kardashian al lado de Palmer bailando al ritmo de una épica canción de reguetón que nunca pasará de moda, ¿te imaginas cuál es?

Kylie Jenner se grabó bailando reguetón y dividió opiniones en redes sociales

Fue en el 2003 cuando Don Omar lanzó su éxito titulado Dile, perteneciente al álbum The Last Don. Si no lo recuerdas, la letra de la canción dice así:

Dile que bailando te conocí

Cuéntale

Dile que esta noche me quieres ver

Cuéntale

Es precisamente este tema musical el que Kylie Jenner eligió para bailar frente a la cámara y presumir un little black dress muy sensual para una salida nocturna con Yris Palmer. Sin embargo, lo que se robó la completa atención de los internautas es la forma en que las amigas bailaron reguetón, pues algunos de ellos señalaron su “falta de ritmo”.

“A Kylie le falta meterle sazón, batería y reggaeton”, “Se mueve más la licuadora de mi casa”, “Me perrea más el ojo que eso”, “Stop it, Kylie. You are gringa”, “El ritmo las persigue pero ellas son más rápidas”, “Se mueve más un pelo en un jabón que Kylie”, “Se mueve más un ojo de vidrio que Kylie” y “Tiene bótox hasta en el cuerpo, que no se mueve”, escribieron algunos usuarios de Instagram.