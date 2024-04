¿Es real la reacción de Travis Scott ante el embarazo de Kylie Jenner y Timothée Chalamet en las redes sociales? Los internautas aseguran que sí...

Desde hace un par de días se viralizó la noticia de que supuestamente, Kylie Jenner está esperando un hijo de Timothée Chalamet, su actual pareja sentimental. Este rumor comenzó cuando a principios de abril, el comediante Daniel Tosh dijo en un podcast que la menor de las Kardashian estaba esperando su tercer hijo.

“Aquí hay algo loco. Fui al supermercado en Malibú, y estaba hablando con un empleado de ahí. Traté de evitarlo, pero le pregunté, '¿Por qué estaban cerrados ayer?’ Él dice, ‘Bueno, no debería hablar de eso, pero Keeping Up With the Kardashians, el programa, estaba filmando su final de temporada aquí ayer’”, reveló y añadió que En una de las escenas Kylie dijo estar embarazada.

“Alerta de spoiler, esto es para la próxima temporada del programa. Este es el gran final de temporada. Esta persona aleatoria de la tienda de comestibles me está diciendo que alquilaron toda la tienda, la cerraron y luego actuaron como si estuvieran haciendo compras. Esta fue la escena que aparentemente ocurrió: Kylie revela que está embarazada de nuevo con el hijo de Timothée. ¡Qué bombazo!”, finalizó Tosh.

Travis Scott reacciona en Instagram ante el embarazo de Kylie Jenner con Timothée Chalamet

Kylie Jenner y Timothée Chalamet no han confirmado ni negado los rumores de embarazo, pero aparentemente, Travis Scott —el padre de los dos hijos de la creadora de Kylie Cosmetics— habría reaccionado ante la noticia a través de Instagram, sin embargo, los usuarios aseguran que borró su historia tras unos segundos de haberla publicado.

“Bruhhhh”, habría escrito Travis sobre la noticia que señala que hay rumores de que Kylie está embarazada de Timothée Chalamet. Sin embargo, no se ha confirmado que esta captura de pantalla sea real, así que podría tratarse de una edición digital.