Hace algunos años se viralizaron estas fotografías de Scarlett Johansson en la que abraza su celulitis con ucha seguridad

Scarlett Johansson es una de las actrices más reconocidas de Hollywood y no solo ha conquistado por su gran talento frente a las cámaras de películas como Her, Lucy, The Avengers, Iron Man 2, Fly Me To The Moon y más, sino que ha cautivado a la audiencia con su belleza natural y sencillez. Y es que a pesar de la fama, la artista de 39 años de edad no ha temido mostrarse al natural frente a sus fanáticos ni abrazar su defectos como una parte más de su autenticidad.

Johansson es muy segura de sí misma, por lo que aplaude sus imperfecciones y las cobija junto con sus cualidades con el objetivo de inspirar a las mujeres que la siguen y como un acto de amor propio. Esta vez, la artista no dudó en dejar a la vista su celulitis, demostrando que esta afección en la piel es completamente normal.

Scarlett Johansson muestra su celulitis en un acto de amor propio

Hace algunos años se viralizaron unas fotografías en las que aparece Scarlett Johansson disfrutando de la playa en un bikini azul. Durante su estancia en Hawai, la artista no dudó en mostrar su cuerpo tal y como es, por lo que muchas mujeres se identificaron al ver que aún con celulitis, Johansson se siente orgullosa de su cuerpo.

“Es perfecta”, “Ella es y seguirá siendo una diosa” y “Me encanta que sea una mujer tan real”, escribieron los fanáticos en las fotos de la artista.

Referido al Twitt de la chica que no quiso seguir viendo a un flaco por tener celulitis y culpan al hombre por imponer algo, Scarlett Johansson una de las mujeres más bellas tiene como muchas y dudo que alguien no quiera tener algo con ella o si?

Es un tema de ustedes chicas... pic.twitter.com/6k1BPuDyLl — Sebastián Salinardi Ascheri 🇦🇷 🇮🇹🐾🏉🏀🏎️🏋️ (@AnarchyPeronia) January 15, 2023