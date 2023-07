Una de las ex novias de Ryan Gosling fue el gran amor de su vida, ¿te imaginas de quién se trata? Aquí te lo decimos...

Desde que interpretó a Noah en Diario de una pasión, Ryan Gosling se robó las miradas de millones de fanáticas alrededor del mundo y también de múltiples celebridades de Hollywood. El protagonista de Barbie se enamoró de Eva Mendes en el set de The Place Beyond the Pines, y después de que su amor traspasara la pantalla, los artistas comenzaron una relación que hasta la fecha sigue vigente, incluso ya tienen dos hijas juntos: Esmeralda y Amada.

Sin embargo, antes de conocer a Eva Mendes en el 2011, Ryan Gosling tuvo diferentes novias del mundo mediático. ¿Ya sabes de quién te hablamos? Aquí te contamos un poco sobre su historial romántico...

Ryan Gosling confiesa quién fue su mejor novia (y no es Eva Mendes)

Sandra Bullock

Ryan Gosling y Sandra Bullock mantuvieron un romance en el 2002, después de protagonizar juntos Asesinato 1, 2, 3. Su relación duró tan solo un año y se dice que el principal problema fue la diferencia de edad, pues la actriz era 16 años mayor que Gosling.

Sandra Bullock y Ryan Gosling Getty Images

Rachel McAdams

Dos años después, en el 2004. Rachel McAdams y Ryan Gosling se enamoraron en el set de Diario de una pasión y llevaron parte de la historia de Noah y Allie a la vida real, pero lamentablemente terminaron en el 2008, después de una racha de altibajos.

Blake Lively

A finales del 2019, Blake y Ryan protagonizaron un romance intermitente que nunca se concretó, pero fueron vistos juntos en varias ocasiones (y de forma muy cariñosa), como en el estreno de Gosling Blue Velvet y en una cena con amigos.

Blake Lively muestra su cuerpo posparto Foto: Getty Images

Olivia Wilde

La directora de cine y ex de Harry Styles, Olivia Wilde, también fue uno de los intereses románticos de Ryan Gosling. En el 2011 fueron descubiertos tomados de la mano mientras paseaban en un acuario de Cincinnati, además de que estuvieron juntos en los Globos de Oro de ese mismo año. Sin embargo, su relación no prosperó y pronto dejaron de protagonizar aquellas especulaciones de romance.

Ryan Gosling y Olivia Wilde Getty Images

¿Quién fue la novia favorita de Ryan Gosling?

El actor confesó en una entrevista que dos de sus novias “fueron las mejores novias de todos los tiempos":

“Tuve dos de las mejores novias de todos los tiempos», dijo a The Times, refiriéndose a Sandra Bullock y Rachel McAdams. “No he conocido a nadie que pudiera superarlas”, añadió y también reveló que McAdams fue uno de los más grandes amores de su vida.