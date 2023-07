¡Ya puedes concursar por una increíble Barbie firmada por Margot Robbie y Ryan Gosling!

Margot Robbie y Ryan Gosling se llevaron las palmas con su gran actuación en Barbie. Los actores protagonizaron la película drigida por Greta Gerwig y se convirtieron en la Barbie y en el Ken de carne y hueso que todos esperábamos. La artista de Hollywood tuvo mucho que ver en el hecho de que Gosling aceptara meterse en la piel del famoso muñeco de Mattel, pues recientemente reveló que tuvo que sobornarlo para que aceptara protagonizar el filme.

Junto con America Ferrara, Ryan Gosling y Margot Robbie visitaron México, en donde dieron una conferencia de prensa y asistieron a la exclusiva pink carpet a la que asistieron medios de comunicación, paparazzis y influencers. Debido a que el estreno de Barbie se ha convertido en un fenómeno internacional, junto con Warner Bros México, decidimos consentir a las lectoras de Cosmopolitan y fanáticas de Barbie y regalar una muñeca firmada por Ryan Gosling, Margot Robbie y America Ferrara. ¿Quieres saber cómo ganártela? ¡Continúa leyendo!

¡Gánate una Barbie firmada por Margot Robbie y Ryan Gosling!

Para ganarte la Barbie autografiada por los protagonistas solo tienes que ingresar al Instagram de Cosmopolitan (@cosmopolitamx) y responder vía DM:

¿Cómo sobornó Margot Robbie a Ryan Gosling para que aceptara ser Ken? (Pista: visita este link)

IMPORTANTE: Es indispensable residir en la Ciudad de México para participar.

¿Qué esperas para concursar por una Barbie y vivir la fiebre de la muñeca de Mattel? ¡Muy pronto anunciaremos al ganador! Stay tuned...

Para participar en la promoción “Gana una Barbie autografiada por los protagonistas de Barbie” que Cosmopolitan México y Warner Bros Mx tiene para ti”, (en lo sucesivo la “Promoción”) los participantes deberán dar lectura íntegra a las siguientes bases y cumplir totalmente con los requisitos, restricciones, términos y condiciones aquí establecidas, en el entendido que la participación en la presente promoción implicará la comprensión y aceptación íntegra de las mismas (en adelante las “Bases”): A través de las redes sociales de Cosmopolitan México: Instagram @cosmopolitanmx (en adelante ‘Red Social’).

Se convocará a hombres y mujeres que residan en la Ciudad de México para que participen en la presente promoción (los participantes menores de edad tendrán que estar acompañados de un adulto con identificación oficial):

I. ORGANIZADOR

Warner Bros. México y Editorial Televisa, S.A. de C.V. y/o sus empresas filiales o controladas o filiales con domicilio en Av. Vasco de Quiroga 2000, Colonia Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01210, México, Ciudad de México.

II. VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN

La promoción iniciará el día 20 de julio de 2023 a las 19:00 horas y terminará el 23 de julio de 2023 a las 18:00 horas (en lo sucesivo la ‘Vigencia’).

III. PARTICIPANTES

El público en general que resida y se encuentre dentro de la Ciudad de México y que reúna los siguientes requisitos:

1. Leer y aceptar las Bases de participación y Términos y condiciones de la Promoción.

2. Contar con 18 años de edad cumplidos a la fecha de inicio de Vigencia de la Promoción, y enviar un mensaje a la Red Social antes mencionada.

3. En caso de ser menor de edad sus padres o tutores serán quienes deban enviar el mensaje privado a la Red Social.

IV. MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN

La mecánica de la ‘Promoción’ consiste en lo siguiente: 1. Responder correctamente la pregunta a través de un mensaje privado en el Instagram de la revista: ¿Cómo sobornó Margot Robbie a Ryan Gosling para que aceptara ser Ken?

V. SELECCIÓN DE GANADORES Se hará un sorteo con los participantes y el primer seleccionado en tener la respuesta correcta será acreedor al premio.

VI. PREMIOS DE LA PROMOCIÓN 1 Barbie firmada por Ryan Gosling, Margot Robbie y America Ferrara

VII. ENTREGA DE PREMIO 1. En caso de ser el ganador, Cosmopolitan enviará un mensaje informándote que eres acreedor de 1 Barbie y te informaremos el proceso a seguir para el envío de tu regalo.

VIII. TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE LA PROMOCIÓN

1. Para participar en la presente Promoción, los participantes deberán leer las presentes Bases y demás términos, mecánicas, restricciones y condiciones generales de la Promoción. Participar en la Promoción implica que la participante ha aceptado dichas Bases y demás términos, mecánicas, restricciones y condiciones generales del mismo.

2. Las determinaciones del Organizador en todo lo relativo a la Promoción serán definitivas e inapelables.

3. En caso de que el ganador no responda el mensaje de Cosmopolitan México, el mismo acepta expresamente que perderá su premio en favor del Organizador, sin responsabilidad alguna para éste último.

4. Los participantes en la presente Promoción aceptan que la confirmación que envíe o arroje la Red Social confirmando la recepción del mensaje enviado por el Organizador a cada uno de los ganadores será prueba suficiente de la entrega del premio respectivo.

5. Organizador se cerciorará que el ganador haya leído la respuesta enviada al mensaje privado en la Red Social.

6. Organizador, sus directivos, empleados, factores, dependientes y cualquier persona relacionada con el Organizador, no serán responsables por cualquier daño o perjuicio originado por la imposibilidad de contactar al participante ganador en la forma prevista en el párrafo que antecede.

7. El Organizador no se hace responsable por la cancelación del evento.

IX. CONDICIONES Y RESTRICCIONES

1. Organizador no será responsable, en su caso, de cualquier alteración en el estado de salud que sufra la participante en el uso y disfrute de su premio.

2. Cualquier intento de alteración o manipulación al sistema computarizado del Organizador o en la “Red Social”, genera la descalificación inmediata del participante.

3. El premio será concedido al ganador siempre que se haya presentado el código correspondiente.

4. Organizador, sus afiliadas, filiales, subsidiarias, accionistas, socios, empleados, factores y/o dependientes no tendrás responsabilidad alguna por los registros de participación que pudieran perderse, retrasarse, o sean dirigidos erradamente, ni por causa de error tipográfico en las reglas o por cualquier otra causa de fuerza mayor o caso fortuito.

5. El participante ganador deberá cumplir las instrucciones del Organizador bajo pena de negar la entrega del premio en caso de incumplimiento o desacato en las presentes bases.

6. La Promoción no es de azar, ya que la obtención del premio, está basada únicamente en la habilidad o cualidades de cada uno de los participantes.

7. La Promoción podrá ser suspendida, anulada, modificada total o parcialmente en cualquier momento, sin notificación previa y sin derecho a reclamo alguno por parte de los participantes. El Organizador es el órgano inapelable que interpretará todas las cuestiones que se susciten a estas Bases. Así mismo, se reserva el derecho de modificar total o parcialmente las Bases de esta promoción, debiendo publicar dichos cambios dentro de estas Bases.

8. Organizador se reserva el derecho de descalificar o no permitir la participación de cualquier persona en cualquier momento si incumple total o parcialmente con las presentes Bases.

9. Organizador no será responsable por fallas en los equipos de computación, de comunicación, de suministro de energía, de líneas telefónicas, de la red de Internet, ni por desperfectos técnicos, errores humanos o acciones de terceros que pudieran afectar el normal desarrollo de la Promoción. 1

0. Para la presente Promoción el Organizador no requerirá y, por ende, no solicitará a los participantes que proporcionen al Organizador ningún dato personal. No obstante, lo anterior, para cualquier aspecto relacionado con datos personales y/o el tratamiento de los mismos, los participantes podrán consultar el apartado de Aviso de Privacidad en el sitio de internet del Organizador. (editorial.televisa.com/aviso/).