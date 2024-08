‘Romper el círculo': La verdad sobre el drama entre Blake Lively, Justin Baldoni y Ryan Reynolds

¿Qué fue lo que llevó a Blake Lively y Justin Baldoni a tener fricción en el set de rodaje de Romper el círculo?

Colleen Hoover creó todo un fenómeno en la literatura romántica moderna al escribir Romper el círculo, una desgarradora historia de relaciones sentimentales y amor propio que le dio la vuelta al mundo.

“A veces quién más te quiere. Es quien más daño te hace.

Lily no siempre ha tenido una vida fácil, pero eso nunca le ha impedido luchar por lo que quiere y ha recorrido un largo camino para llegar a donde está ahora. Su vida comienza a cambiar el día que Ryle Kincaid, un extraordinario neurocirujano, se fija en ella. Ryle es asertivo, terco, tal vez incluso un poco arrogante, pero también es sensible, tremendamente atractivo, brillante, y tiene una debilidad total por ella. Todo en él es perfecto, salvo su completa aversión a las relaciones, así que cuando Lily se da cuenta de que ella es la excepción a su regla de «no tener citas», no puede evitar preguntarse por qué ha tomado esa decisión”, reza la sinopsis de Romper el círculo.

Debido al éxito que tuvo esta novela literaria, la historia llegó al cine en una adaptación cinematográfica protagonizada por Blake Lively como Lily Bloom, Justin Baldoni como Ryle Kincaid y Brandon Sklenar como Atlas Corrigan.

La razón por la que hubo tensión entre Blake Lively y Justin Baldoni en el rodaje de ‘Romper el círculo’

Tras el estreno de Romper el círculo en las salas de cine, han salido a la luz algunos detalles sobre el rodaje, y uno de ellos es que aparentemente no solo hubo tensión entre los personajes de Blake Lively y Justin Baldoni en la trama, sino también entre los actores en la vida real. Los rumores de enemistad comenzaron a surgir después de la ausencia de Baldoni en los eventos de prensa conjuntos de la película, la falta de fotos grupales del elenco en la premiere en Nueva York y el hecho de que Lively no sigue a Baldoni en Instagram.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, Lively no estaba contenta con la forma en que Baldoni llevó a cabo el proceso de postproducción. Y es que la actriz no solo fue protagonista del filme, sino que también se involucró proceso creativo debido a que la película retrata la violencia machista y Baldoni quiso que el proyecto tuviera una perspectiva femenina. Sus fricciones habrían surgido por la visión que tenía cada uno sobre el filme, pues Blake incluso le pidió ayuda a su esposo, Ryan Reynolds, para escribir parte del guion de una escena muy importante de la película, lo que no habría sido del agrado de Baldoni.