Los ojos están puestos sobre Blake Lively y su papel protagónico en It Ends With Us

La carrera artística de Blake Lively es muy extensa; la actriz ha participado en grandes proyectos, como Gossip Girl, El secreto de Adaline, Un pequeño favor y más. Actualmente, la artista se encuentra rodando su próximo proyecto basado en el best seller de Colleen Hoover: It Ends With Us. Se trata de un libro que no solo retrata la vida romántica de Lily, sino también la violencia familiar en su versión más cruda. En este proyecto, Lively comparte cámara con Justin Baldoni, Brandon Sklenar y Jenny Slate.

Foto: Simon & Schuster UK

“Lily no siempre lo ha tenido fácil. Por eso, su idílica relación con un magnífico neurocirujano llamado Ryle Kincaid, parece demasiado buena para ser verdad. Cuando Atlas, su primer amor, reaparece repentinamente y Ryle comienza a mostrar su verdadera cara, todo lo que Lily ha construido con él se ve amenazado”, reza la sinopsis de la historia.

La prenda por la que Blake Lively está siendo severamente criticada

La actriz de Hollywood fue fotografiada mientras filmaba en Hoboken, Nueva Jersey, utilizando una prenda que dividió opiniones entre los seguidores de Colleen Hoover y su personaje de It Ends With Us; se trata de no uno, sino dos pares de pantalones, esto con el objetivo de que el auténtico y peculiar personaje cobre vida. Su atuendo dividió opiniones entre los fans, aunque es obvio que su outfit es obra del departamento de vestuario,

“Uh, ¿qué?”, escribió la cuenta de TikTok @chaitealattesandchilton, en el video en el que compartió las fotos de Lively como Lily vistiendo ambos pantalones, botas metálicas puntiagudas y un blazer extragrande de cuero color mostaza sobre una camisa a rayas.

“Wow, no imaginé a lily como profesora de arte en 2014", “Cada foto que se publica sigue empeorando y empeorando” y “Esto se siente como una broma ahora”, escribieron los internautas que ya leyeron It Ends With Us.

Sin embargo, otros usuarios defendieron el trabajo que está haciendo la producción: “La forma en que esto es EXACTAMENTE cómo se vestiría Lily...”

Blake Lively is seen filming "It Ends With Us" in Hoboken, New Jersey. pic.twitter.com/VnUfCS3wIx — @21metgala (@21metgala) May 25, 2023

Seguramente Blake Lively hará un increíble trabajo interpretando a Lily, aunque otra de las críticas fue que Lily tiene 23 años, mientras que Blake tiene 35.