¿Extrañabas a Bella Swan y Edward Cullen juntos? Pues te tenemos buenas noticias: Robert Pattinson y Kristen Stewart tuvieron una reunión

Robert Pattinson y Kristen Stewart llevaron su amor de la pantalla a la vida real cuando protagonizaron Crepúsculo como Edward Cullen y Bella Swan, respectivamente. Los actores mantuvieron su romance en secreto, hasta que en el 2011 se filtraron unas fotografías de ellos besándose en el set y no tuvieron más remedio que hacer pública su relación.

Un año después, Kristen comenzó a trabajar en Blanca Nieves y el cazador y se vio envuelta en un escándalo luego de que se viralizaran unas imágenes en las que aparecía besando al director de la película, Rupert Sanders. Esta infidelidad significó el fin de la relación de la artista con Robert Pattinson.

“La gente quería tanto que Rob y yo estemos juntos que nuestra relación se convirtió en un producto. Ya no era la vida real y era asqueroso para mí. No quería esconder quien soy ni lo que hago con mi vida. Lo que pasa es que no quiero formar parte de una historia que le sirva al entretenimiento de las personas. Cuando Rob y yo estábamos juntos, no teníamos ningún ejemplo a seguir. Se nos quitó mucho, tanto así que decidimos no hablar sobre el tema, porque era algo nuestro”, dijo stewart tras terminar su relación con el británico.

Robert Pattinson y Kristen Stewart son vistos juntos 10 años después de terminar su romance

Se creía que Kristen y Robert ya no mantenían contacto, pero la directora de Crepúsculo, Catherine Hardwicke, recientemente reveló en el podcast Happy Sad Confused que la artista asistió a la fiesta de cumpleaños de su ex coestrella.

“Fui a la fiesta de cumpleaños de Rob recientemente. En cierto modo lo choqué con mi amiga Toni Collette”, dijo Catherine. “Entonces, nos divertimos y luego Kristen también lo estropeó. Y eso fue hace apenas unos meses”, dijo después de que le preguntaran si aún mantenía contacto con Rob y Kristen.

“Todos nos abrazamos. Esto es tan loco y genial”. Catherine luego explicó cómo reaccionó Kristen al verla aparecer en el evento de Robert.

“Cuando Kristen entró en el cumpleaños de Rob, dijo: '¿Catherine? ¿El cumpleaños de Rob? ¿Qué está pasando? Le dije: ‘Me colé un poco con Toni’. Y [Kristen] dice: ‘Bueno, yo también lo hice’. Y yo, ya sabes, toqué el timbre en la puerta [y dije]: '¿Está bien si ¿Vienes?’ [Rob] dice: ‘Por supuesto’. Es una persona tan encantadora”, explicó finalmente.