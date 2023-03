Jenna Ortega ha tenido la oportunidad de trabajar en grandes proyectos de Hollywood al lado de reconocidos actores del medio del entretenimiento, pero fue con la serie de Netflix, Merlina, que la joven actriz logró despegar como una de las artistas más cotizadas del momento.

Con 20 años de edad, Ortega protagonizó la adaptación moderna de la La familia Addams, la cual estuvo enfocada en Wednesday, mejor conocida como Merlina en América Latina. Sin embargo, el proyecto de Tim Burton estuvo cerca de haber tenido un giro completamente diferente, pues en los planes de Jenna no estaba aceptar el papel protagónico del proyecto de Netflix.

“Recibí el mail y lo ignoré": la razón por la que Jenna Ortega rechazó protagonizar Merlina en un inicio

En una reciente entrevista conTimes, Jenna Ortega reveló cómo fue que le llegó la oferta de interpretar a Merlina Addams y la razón por la que en un principio no le llamó la atención el papel protagónico de la serie.

“Recibí el mail y lo ignoré. Había hecho mucha televisión en mi vida. Todo lo que he querido hacer siempre es cine”, comenzó expresando. “Tenía miedo de que firmar otro proyecto de televisión me impidiera hacer otros trabajos que realmente quería y me importaban”.

Y es que antes de aceptar el papel, la actriz tenía un pensamiento recurrente pasando por su mente:

“Dije: ‘Ah no, creo que estoy bien’ un par de veces más antes de aceptar”, confesó, pero el hecho de que la serie fuera producida por Tim Burton cambió por completo su decisión: “Tim es una leyenda y enseguida nos llevamos muy bien”, afirma en ‘Times’.

Además, en el podcast Armchair Expert, Ortega confesó que el proyecto no le convencía tanto porque “pensó que el guion iba a ser menos infantil y mucho más oscuro”.

“No creo que haya tenido que imponerme más en un set como en este. Todo lo que Miércoles Addams hacía, todo lo que tenía que representar, no tenía sentido para el personaje. ¿Ella en un triángulo amoroso? Me volví casi antiprofesional porque empecé a cambiar diálogos. Tenía que explicarles a los escritores por qué no podía hacer ciertas cosas”, finalizó.