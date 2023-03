Jenna Ortega es la nueva embajadora de adidas; conoce la nueva colección Sportswear de la marca, ¡te encantará!

La marca adidas acaba de presentar una nueva colección: adidas Sportswear. La nueva línea tiene como misión elevar el look diario de sus usuarios a través de una gama de cortes modernos que incorporan las últimas tecnologías en rendimiento para ofrecer la misma comodidad y confianza en el día a día, como lo han hecho sus colecciones deportivas para los atletas durante décadas. Pero lo más increíble de todo es que Jenna Ortega, la protagonista de Merlina, hizo su debut en adidas al protagonizar el lanzamiento de esta nueva colección, consolidándose así como un ícono de la próxima generación, alguien que se mueve por el corazón de la cultura con estilo, pasión y propósito.

Foto: Cortesía

Sobre su participación con adidas, Ortega dijo: «La forma en que me expreso, ya sea de manera estética o verbal, es algo a lo que personalmente le dedico mucha energía, ya que soy consciente del poder que puede tener para inspirar a otros. (...) Soy una gran defensora de expresar tus diferentes propósitos, pasiones y atributos, ya sea a través de lo que haces, lo que usas o lo que defiendes, y es por eso que me emociona tanto trabajar con adidas en esta nueva marca».

Jenna Ortega en exclusiva con Cosmopolitan

C: ¿Qué significa para ti colaborar con una marca como adidas?

J: Significa mucho para mí; yo prácticamente vivía usando adidas. Sé que quizá puede sonar forzado, pero si ves cualquier foto mía utilizando mi propia ropa personal en el set, después de la escuela o jugando fútbol, siempre usaba adidas, siempre ha sido como la marca número uno en mi casa. Siento que es la marca de todos los chicos geniales y los que buscan estar cómodos; había tanta diversidad porque podías usar adidas si estabas holgazaneando, pero también podías usar sus prendas cuando estabas haciendo diferentes actividades, así que siento que definitivamente esta fue una de esas colaboraciones que se me presentaron y que fue surreal. Le tuve que contar a mi familia sobre esto que estoy haciendo con ellos porque es algo emocionante para todos nosotros.

Foto: Cortesía

C: Para ti, ¿cuáles son los principios básicos de la moda que toda chica deportista debe conocer?

J: Yo diría que es muy importante utilizar un sujetador deportivo; he tratado levantar pesas sin esta prenda y resulta ser muy incómodo. Creo que es imperativo incluirlo en tu outfit deportivo porque hay ocasiones en las que incluso duele correr sin él. Personalmente no me gusta correr en leggings, prefiero hacerlo en shorts. También creo que el balance más difícil es encontrar el atuendo perfecto para correr en el frío, siento que es algo que aún no domino, así que si alguien pudiera ayudarme a descubrirlo sería increíble. A veces me pongo muchas capas de ropa y me da calor, o a veces me faltan algunas de ellas y aún siento frío. Creo que también es importante saber qué ropa te hace sentir cómoda al momento de hacer ejercicio.

C: ¿Qué prendas de esta colección Sportswear se adaptan mejor a tu armario según tu estilo personal?

J: No puedo elegir ninguna prenda en particular porque utilizo un poco de todo, pero lo que aprecio de la colaboración es que es un poco más colorida de lo que ha sido mi estilo personal recientemente. No sé si ha sido debido al programa o a qué se deba, pero he estado usando mucho negro. Así que poder utilizar colores como el morado, pero conservando detalles en negro, es agradable porque es como salir un poco de mi zona de confort, pero todavía se siente como una progresión casual algo que siento que es complementario a mi estilo natural

Foto: Cortesía

C: Centrándonos particularmente en tu estilo de vida, ¿cuál es tu rutina de ejercicio favorita?

J: Ha pasado algún tiempo desde que jugué futbol, pero este deporte fue mi ejercicio principal durante algún tiempo. Pero algo que me ha interesado durante los últimos años es correr. Si voy a hacer ejercicio, correr siempre formará parte de mi rutina de alguna forma. Es una actividad muy importante para mí.

C: ¿Cómo defines tu estilo de vestir?

J: Honestamente creo que es muy clásico, no uso nada muy alocado especialmente porque me visto y luego trabajo, así que debo cambiarme inmediatamente. Siempre y cuando un atuendo sea muy cómodo, es ideal para a mí. Últimamente mi estilo personal ha estado más inspirado en los años 60, pero cualquier prenda que se sienta como una pijama, suena bien para mí.

Foto: Cortesía

C: ¿Con qué artista de renombre te gustaría compartir pantalla en un futuro?

J: Uhhh. No lo sé, no tengo una respuesta específica. Honestamente me emociona mucho trabajar con cualquier actor o actriz, siempre siento que soy capaz de aprender en cualquier set en el que me encuentre, así que no tengo a nadie en particular.

C: ¿Crees que tienes algunas cualidades en común con Merlina?

J: Sí, definitivamente. Siento que algunas de esas cualidades también han sido amplificadas por la duración del show, por lo que creo que están más presentes. Incluso cuando estoy filmando o cuando conozco gente me dicen “Eres más Merlina de lo que eres en el show”. Creo que concuerdo con muchas de las opiniones de Merlina y con su forma de pensar.