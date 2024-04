"¿Qué voy a hacer al respecto? ¿Dejar de envejecer?": Sarah Jessica Parker sobre su aspecto físico

Así ha reaccionado Sarah jessica Parker ante los comentarios negativos sobre los signos de la edad

Las celebridades de Hollywood deben lidiar diariamente con la fama, que resulta ser un arma de doble filo. Por un lado, la exposición mediática repercute directamente en el incremento de su fortuna, pero estar bajo los reflectores constantemente también genera un sin fin de críticas relacionadas con su estilo de vida y su aspecto físico. Sarah Jessica Parker es una de las artistas que ha tenido que lidiar con los comentarios negativos que recibe en redes sociales.

La artista ha participado en diversos proyectos, como Abracadabra, ¿Y dónde están los Morgan?, Soltero en casa y más, pero fue Sex and the City en donde su éxito y fama cobraron fuerza. Fue en 1998 cuando Sarah Jessica interpretó a Carrie Bradshaw en la primera temporada de la serie y continuó haciéndolo durante 6 temporadas y dos películas. En el primer episodio de Sex and the city, la artista tenía 33 años de edad, y ahora que cumplió 59 se ha enfrentado a un sin fin de comentarios sobre su aspecto físico.

"¿Qué voy a hacer al respecto? ¿Dejar de envejecer?": Sarah Jessica Parker sobre su físico

Después del estreno de And Just Like That, Sarah Jessica Parker se hizo viral por la icónica respuesta que dio después de que múltiples usuarios señalaran cómo ha cambiado la artista físicamente a través de los años, haciendo énfasis en los signos naturales de la edad.

“Hay tanta charla misógina en respuesta a nosotras que no se daría en el caso de hombres”, dijo Parker a Vogue. “Pelo gris, pelo gris, pelo gris. ¿Tiene canas? ‘ Estoy sentada con Andy Cohen y él tiene la cabeza llena de canas y es exquisito. ¿Por qué está bien para él? ¡No sé qué decirles. Especialmente en las redes sociales. Todos tienen algo que decir. ‘Tiene demasiadas arrugas, no tiene suficientes arrugas’”. Casi se siente como si la gente no quisiera que estemos perfectamente bien con el lugar donde estamos, como si casi disfrutaran que nos duela lo que somos hoy, tanto si elegimos envejecer naturalmente y no lucir perfectas como si preferimos hacer cosas que nos hagan sentir mejor”.

Sarah Jessica finalizó con un contundente mensaje que le ha dado la vuelta al mundo: “Sé cómo me veo. No tengo otra opción. ¿Qué voy a hacer al respecto?. ¿Dejar de envejecer?. ¿Desaparecer?”, concluyó.