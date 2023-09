Qué opinan Gabriel Guevara y Nicole Wallace sobre la toxicidad de Nick y Noah en Culpa Mía

Gabriel Guevara y Nicole Wallace saben que Nick y Noah llevan una relación turbulenta y tóxica en Culpa Mía, pero ¿qué piensan al respecto?

El pasado mes de junio, Prime Video estrenó la primera parte de la trilogía de Mercedes Ron, Culpables. La adaptación cinematográfico obtuvo una gran respuesta por parte del público, pero parte de la audiencia también catalogó el romance de Culpa Mía —protagonizado por Gabriel Guevara como Nick y Nicole Wallace como Noah— como tóxico y nocivo.

La hisotira narra la vida de Noah, quien se ve obligada a mudarse a la mansión del nuevo esposo de su madre, sin saber que terminará perdidamente enamorada de su conflictivo, apuesto e impulsivo hermanastro. Si bien Noah y Nick son el nuevo shippeo del momento, su romance también ha generado descontento alrededor del mundo, pues el filme ha sido señalado de romantizar la toxicidad.

Culpa Mía: Nicole Wallace compara el romance de Nick y Noah con ‘Romeo y Julieta’

¿Qué opinan Gabriel Guevara y Nicole Wallace sobre la relación de Nick y Noah?

“Somos un poquito tóxicos y bastante intensos”, dijo el actor sobre los personajes de la película en una entrevista a Europa Press. “‘Romeo y Julieta’ es un amor prohibido, uno tiene que escapar del otro, se lleva viendo desde siempre. Con el tiempo, los valores y las ideologías van evolucionando, hay que tener eso en cuenta y traducirlo a la ficción”, complementó Nicole Wallace.

“No deja de ser ficción y, al igual que se enseña una pareja de abuso o se enseña un asesino, no hay que idealizarlo ni subestimar al espectador. Al igual que el espectador sabe que un asesinato no es real, no tienes que idealizar esta relación y querer tenerla para ti. En esta historia se enseña lo mucho que dañan algunas de las actitudes del otro a esta relación, lo dañino que es para los dos personajes y cómo, por eso, cambian las cosas. No creo que se idealicen en ningún momento nuestras actitudes tóxicas”, agregó la actriz.