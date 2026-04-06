¿Qué fue de las hijas de Miranda Priestly? Así lucen hoy las niñas de El Diablo viste a la moda

Ante el próximo estreno de la secuela de El diablo viste a la moda, los fans se preguntan qué fue de las actrices que interpretaron a Cassidy y Caroline, las hijas gemelas de la exitosa editora, Miranda Priestly.

Interpretadas por Colleen y Suzanne Dengel, tenían 14 años cuando fueron elegidas para interpretar a las hijas de Meryl Streep en la pantalla, y aunque su vida fue una locura con el éxito de la película, hoy en día se mantienen alejadas de los sets de grabación.

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Así lucen las hijas gemelas de Miranda Priestly en el Diablo viste a la moda

Entre agendas imposibles, exigencias laborales y looks impecables, las hijas de Miranda lograron mostrar su lado más humano, se trata de Cassidy y Caroline interpretadas por las gemelas Colleen y Suzanne Dengel, quienes a lo largo de los años, han contado su experiencia al formar parte de la película que se convirtió en un icono y marcó a toda una generación.

“Fue hace tanto tiempo que a veces olvidamos que estuvimos en esa peli. Es una película tan estupenda y nos sentimos tan honradas en ese momento y aún nos sentimos tan honradas solo por haber compartido la pantalla con tanta gente increíble. Es una película tan icónica y no teníamos ni idea de que iba a ser lo que fue”, mencionó en entrevista para Buzzfeed Suzanne.

En cuanto el filme salió, recibieron mucha atención en la escuela y de acuerdo con Suzanne, les avergonzaba: “Todavía no puedo creer que logramos conseguir ese papel, y mucho menos estar en esa película. Cuando la gente se entera ahora … se emocionan y no son malos al respecto … como que no pueden creer que fuimos nosotras y que ahora nos vemos muy diferentes de cuando éramos niñas. Así que es divertido contárselo a la gente ahora”.

¿Por qué se alejaron de la actuación Colleen y Suzanne Dengel, las gemelas de ‘El diablo viste a la moda’?

Aunque la película fue todo un éxito, Colleen y Suzanne tuvieron experiencias negativas en audiciones posteriores, por lo que decidieron alejarse de la industria del cine, momento en el que descubrieron su pasión por la escritura.

“Descubrimos que nos gusta escribir y queremos escribir algo para nosotras mismas”, dijo Colleen.

Ambas se graduaron en la Southern New Hampshire University, donde estudiaron comunicación, marketing y nuevos medios, enfocadas en el ámbito empresarial, más tarde se formaron en habilidades relacionadas con la industria creativa y la moda en el Fashion Institute of Technology.

Hoy en día, las hermanas han construido sus propias familias, Suzanne se casó en 2017, mientras que Colleen se casó hasta 2025, y aunque mantienen sus redes sociales privadas, su madre, Susie Dengel, comparte algunas fotografías de sus hijas y familia, donde los fans pueden ver cómo han cambiado las icónicas gemelas.