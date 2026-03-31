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Anne Hathaway y Meryl Streep en México: de la Casa Azul de Frida Kahlo al inesperado desfile de moda y más

Anne Hathaway y Meryl Streep conquistan México con una visita que se convirtió en un auténtico acontecimiento que mezcló cine, moda y cultura.

Marzo 31, 2026 • 
Melisa Velázquez
Anne Hathaway y Meryl Streep en México

Anne Hathaway y Meryl Streep en México

Getty Images

Anne Hathaway y Meryl Streep llegaron a México con motivo del estreno de la esperada secuela de ‘El Diablo viste a la moda’, una vista que comenzó en la Casa Azul de Frida Kahlo, y que terminó con un espectacular desfile de moda.

Streep, quien da vida a la imponente Miranda Priestly, y Hathaway, recordada como la entrañable Andy Sachs, conquistaron al público mexicano con su cercanía, carisma y una muestra innegable de su gran talento.

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Anne Hathaway y Meryl Streep en la Casa Azul de Frida Kahlo

Su primera parada fue la Casa Azul de Frida Kahlo, donde ambas recorrieron cada una de las salas, y testigos aseguran que Hathaway se detuvo especialmente en la colección de vestidos tradicionales, mientras Streep observaba con atención las fotografías personales de la artista.

La escena parecía sacada de una película: dos leyendas de Hollywood inmersas en el universo íntimo de una de las figuras más icónicas del arte mexicano, que además no dudaron en expresar su profunda admiración por la pintora.

Maryl Streep y Anne Hathaway desfilan en el Museo Anahuacalli

Sin embargo, uno de los momentos más especiales, fue cuando Mery y Anne encabezaron un espectacular desfile en el Museo Anahuacalli que combinó cine, moda y cultura en un mismo espacio, donde se reunieron cerca de 20 diseñadores mexicanos, incorporando sus propuestas dentro de la narrativa de la película que marcó a toda una generación.

Anne Hathaway lució un mini vestido rojo de lentejuelas de Stella McCartney, con volumen en la cadera y silueta estructurada, apostando por un look brillante y llamativo que destaca por su presencia escénica y estética audaz.

En contraste, Meryl Streep eligió un vestido camisero azul marino de Schiaparelli, ceñido con cinturón y botones dorados, apostando por una silueta clásica y estructurada que destaca por su elegancia.

El momento más comentado llegó cuando ambas fueron vistas conversando con diseñadores mexicanos y aplaudiendo con entusiasmo durante la pasarela que mostró el gran talento que hay en el país.

Algunos de los diseñadores que estuvieron presentes con sus diseños fueron: Raquel Orozco, Iván Ávalos, Cynthia Buttenklepper, Carla Fernández y María Ponce, entre otros.

Su participación coloca a la moda mexicana en un escaparate global, conectándola con una de las franquicias cinematográficas más influyentes en estilo y tendencias.

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Melisa Velázquez
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