El lanzamiento de ‘The Tortured Poets Department’ ha enloquecido a millones de swifties que esperaban el álbum con ansias, pero ¿por qué es tan exitosa la música de Taylor Swift?

Taylor Swift volvió a romper las redes sociales con el lanzamiento de su nuevo disco doble ‘The Tortured Poets Department’, mismo que anunció el pasado 4 de febrero durante la 66ª ceremonia de los Grammy mientras recibía el reconocimiento por el Mejor álbum del año.

Aunque las señales de que se venía una gran sorpresa para sus fieles seguidores eran muy claras, nadie esperaba que el nuevo disco de Taylor Swift estuviera dividido en dos partes, la primera llegó en punto de las 12:00 hrs de Pensilvania, mientras que dos horas más tarde anunciaría el lado B del álbum, por lo que ‘The Tortured Poets Department’ no consta de 16, sino de 31 pistas inéditas.

Sin mencionar que este esperado álbum rompió el récord de Spotify como el disco más pre-guardado antes de su lanzamiento oficial a través de la plataforma luego de una exitosa gira mundial donde el sold out fue un asistente recurrente de sus presentaciones.

El fenómeno de Taylor Swift también ha llegado a diversas universidades de todas partes del mundo, el análisis de las composiciones de Taylor Swift es tema de interés de expertos en música, lingüística y composición.

¿Por qué es tan exitosa la música de Taylor Swift?

Es una pregunta recurrente en foros de discusión e incluso en páginas de hate contra la artista del momento, por lo que ahora es el momento para que la neurociencia explique el fenómeno musical del momento.

De acuerdo con información recabada por la revista TIME, el éxito de la música de Taylor Swift se debe a varios factores, uno de ellos es que la música en general tiene la bondad de activar el sistema de recompensas del cerebro porque estimula la liberación de dopamina.

El ritmo de la música en realidad puede modular las oscilaciones neuronales, que a veces se denominan ondas cerebrales. Puede alterar la forma en que se comunica todo el cerebro. Lindsay Halladay, profesora asociada de neurociencia y psicología en la Universidad de Santa Clara.

Trata temas comunes en sus letras

Las letras de Taylor Swift resuenan en millones de personas porque retratan temas comunes que todos y todas hemos vivido alguna vez, así lo demostró una clase que ofreció la Texas Christian University sobre Psicología (versión de Taylor) donde se analizaron sus letras sobre infidelidad, venganza, atracción y pérdidas.

Saber que la celebridad del año ha experimentado las mismas emociones que sus seguidores valida y legitima sus experiencias.

Letras inolvidables para emociones insuperables

A estas alturas de la carrera de Taylor Swift tenemos la certeza de que nada de lo que hace es una casualidad, la cantante sabe cómo, cuándo y qué decir respecto a las experiencias que todos y todas hemos vivido alguna vez.

De acuerdo con la neurociencia, hay emociones que trascienden en nuestro cerebro, algo cercano a lo que Sigmun Freud llamaría experiencias traumáticas, sí por dolorosas, pero más por el aprendizaje que sacamos de ello y que nuestro cerebro registra.

Es decir, Taylor Swift sabe ponerle nombre a lo innombrable, así que cuando sientas que te ahogas emocionalmente, seguramente habrá cerca un swiftie para recordarte que ‘hay una canción de Taylor Swift que lo explica’.

Hace que las mujeres tomen mayor visibilidad

Al ponerle nombre a todo eso que sentimos, Taylor Swift pone sobre la mesa la relevancia de la sensibilidad y valida las emociones de las mujeres que siguen fielmente su música.

Recuerda que si no lo nombras no existe, pero eso no implica que la emoción desaparezca.

Identidad swiftie

La locura por conseguir un boleto para la gira The Eras Tour reveló algo muy significativo para sus seguidores: forman parte de una comunidad mundial que se reconoce en sus letras y en su música, lo cual dota de identidad al individuo: ‘formo parte de algo que es mayor a mí, por lo tanto, no estoy sola’.

Identidad swiftie Getty images

Se vincula con sus fans

La mejor estrategia de Taylor Swift para fortalecer el vínculo con sus seguidores es que suelta mensajes cifrados para que la comunidad swiftie descubra las próximas sorpresas que tiene para ellos su ídola.

Para muestra, los easter eggs que ha lanzado cada que ha podido, por ejemplo, a través del pop-up en forma de biblioteca donde reveló detalles sobre su álbum más reciente.