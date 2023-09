Con el estreno de One Piece en Netflix, uno de los mangas más exitosos de todos los tiempos ha dado al fin el salto a la imagen real. La serie era muy esperada por los fans, que han apreciado grandes diferencias con respecto al material de partida

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

La franquicia cumple ya 26 años en activo y por primera vez llega al formato audiovisual fuera del terreno de la animación. Netflix ha adaptado la primera parte del manga de One Piece, concretamente la conocida como Saga del East Blue. Esto corresponde a los 100 primeros capítulos de las viñetas del artista Eiichiro Oda.

Precisamente, la plataforma ha contado con él para supervisar el proyecto. Y, puesto que han tenido que condensar mucho la historia para encajarla en ocho episodios, se han incluido cambios importantes.

One Piece: Las 5 grandes diferencias entre la serie de Netflix, el manga y el anime

1. GARP, KOBY Y LOS MARINES

La principal diferencia entre el One Piece original y la versión de Netflix es la introducción de la trama del vicealmirante Garp y los marines como antagonistas. Desde el primer episodio, el remake plantea la persecución a Luffy y su tripulación. Algo que en el manga no ocurría hasta mucho más adelante. Garp, el abuelo de Luffy, es presentado en el capítulo 92, aunque no se encuentra con su nieto hasta el número 431. Steven Maeda, showrunner de One Piece, aseguró que esta era la gran diferencia con respecto al original.

Además, el joven Koby gana muchísimo protagonismo en la nueva serie, ya que en la saga del East Blue tan solo aparece al principio y su arco como cadete de los marines no se desarrolla hasta pasada la primera centena de capítulos. Netflix ha decidido darle mucho peso al personaje interpretado por Morgan Davies.

2. ARLONG COMO VILLANO PRINCIPAL

“Tenía que haber una sensación de que había un villano principal de la primera temporada”, mencionaba también Maeda. Y por ello, Netflix decidió convertir a Arlong, el hombre pez, en el gran antagonista de la serie. En el manga y el anime, el tiburón es uno de los villanos más reconocibles por su historia con Nami en Cocoyasi. Pero su presencia no se extiende más allá.

En el remake en imagen real, sin embargo, le presentan por primera vez secuestrando a Buggy. Y, posteriormente, se convierte en el villano del episodio del restaurante Baratie. El pirata al que se enfrenta Luffy en el manga en ese enclave es Don Krieg, pero en esta ocasión ese capitán solo aparece muerto como easter egg, siendo Arlong quien ataca el barco de los cocineros.

LA HISTORIA DE BUGGY

El segundo gran antagonista del One Piece de Netflix es Buggy. La manera en la que se presenta y desarrolla la historia del payaso, sin embargo, es muy diferente. En el remake, aborda desde su barco a Luffy, Zoro y Nami, capturándolos y llevándolos hasta un circo en el que tiene aprisionada a toda una aldea. Allí, tortura a Luffy para que le entregue el mapa de la Grand Line. Y, tras ser derrotado, reaparece al ser secuestrado por Arlong para que le conduzca hasta los protagonistas

En el manga, nada de eso sucede así. Buggy es quien tiene el mapa de la Grand Line, y se encuentra con los piratas del Sombrero de Paja cuando estos llegan a Ciudad Orange, la cual está bajo su control. Allí, Nami quiere engañar a Buggy pidiéndole formar parte de su tripulación para robarles sus tesoros. Para ello le entrega a Luffy, pero Buggy le pide que le mate para demostrar su compromiso. Ella no se atreve y finalmente tanto la joven como Luffy y Zoro luchan juntos contra todos los payasos por las calles de la ciudad y les roban el mapa.

LA FORMA EN QUE LUFFY CONOCE A SU TRIPULACIÓ

La manera en que Luffy conoce al resto de piratas del Sombrero de Paja tampoco es exactamente igual en la serie de Netflix que en el manga. En el material original, al primero que conoce es a Zoro, a quien directamente ve atado en el patio del Capitán Morgan de los marines. Además, Nami no aparece en ningún momento en ese arco, sino en el de Buggy. En la nueva serie, Luffy les ve a los dos por primera vez antes de que Zoro sea apresado, uniéndose a ambos para derrotar a Morgan.

En cuanto a Usopp, también hay algunos cambios leves. En el remake, Luffy le conoce cuando el primero está trabajando en el barco Going Merry. En el anime, cuando Luffy ve a Usopp se da cuenta al momento de que es el hijo de Yasopp, el pirata de la tripulación de Shanks. Además, ese primer encuentro no es tan amistoso. En lo referido a Sanji, la adaptación es bastante fiel al manga y el anime.

La razón por la que el romance en el set de rodaje de One Piece está prohibido Netflix

PERSONAJES AUSENTES

Puesto que Netflix se ha visto obligada a condensar en solo ocho episodios una historia que abarca 100 capítulos del manga, la plataforma ha tenido que hacer recortes. Varios personajes secundarios, así como subtramas de los diferentes arcos narrativos, se han quedado fuera del remake en imagen real. Es el caso de los piratas de Usopp, un grupo de niños que sigue a todas partes al personaje que en la serie es interpretado por Jacob Gibson.

Tampoco aparecen Johnny ni Yosaku, dos cazarrecompensas amigos de Zoro que se unen momentáneamente a la tripulación de los piratas del Sombrero de Paja. En cuanto a villanos, es especialmente notable, además del mencionado Krieg, la ausencia de Jango, ayudante del Capitán Kuro, así como el resto de la tripulación de los Piratas Gato Negro que deberían atacar el poblado de Syrup.

¿Qué es el tesoro de One Piece? Netflix

Por Europa Press