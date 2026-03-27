Nicola Peltz reaviva la polémica con los Beckham y asegura que Brooklyn es más feliz con su familia

Todo apunta a que la reconciliación entre David y Victoria Beckham y su hijo mayor, Brooklyn Beckham, aún está lejos de concretarse, ya que en redes sociales ha quedado en evidencia la profunda distancia que existe entre ellos.

Recientemente, Nicola Peltz ha reavivado esta tensión al hablar sobre su vida familiar, destacando la buena relación que Brooklyn mantiene con sus padres, quienes lo han recibido con los brazos abiertos desde su boda en 2022, fortaleciendo su cercanía.

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Nicola Peltz asegura que sus padres acogieron a Brooklyn Beckham como a un hijo

Durante una entrevista con la revista Elle, Nicola compartió detalles de su vida familiar con Brooklyn y dejó entrever que el primogénito de los Beckham se siente más feliz lejos de sus padres, pues ha encontrado un ambiente cálido y acogedor junto a su familia política.

La hija de Nelson Peltz y Claudia Heffner, aseguró que sus padres recibieron a su esposo “como a un hijo más”, y destacó la cercana relación que mantiene con sus siete hermanos: “Se lleva muy bien con mis hermanos. Juegan mucho al fútbol juntos”.

El apoyo de Brooklyn Beckham a Nicola Peltz en su carrera como actriz

En cuanto a su carrera, Nicola habló sobre la presión que ha sentido tras su participación en la serie The Beauty de Ryan Murphy, pues quiere demostrar que es más que una niña mimada.

“Cuando tienes un apellido conocido, hay muchas voces esperando que seas algo, que hagas algo importante”.

Y compartió lo mucho que valora el apoyo de su esposo: “Brooklyn apoya mis sueños y es el más dulce cuando me pongo demasiado estricta conmigo misma. Tiene el mejor corazón del mundo”.

Además elogió la forma en que Brooklyn maneja la fama y la atención mediática: “Lo lleva muy bien. Debería tomar nota de cómo lo hace”.

El distanciamiento de Brooklyn Beckham con su familia

El contraste en la relación de Brooklyn con su familia se hizo evidente cuando no dedicó ningún mensaje a Victoria Beckham por el Día de la Madre en el Reino Unido, pero días antes felicitó públicamente a su suegra, Claudia Heffner Peltz, con un cariñoso mensaje de cumpleaños en redes sociales.

Brooklyn ignoró los mensajes de cumpleaños de sus padres y de sus hermanos, y solo respondió a la felicitación de Nicola, con quien celebró en privado. La distancia familiar también se reflejó cuando la pareja envió una notificación formal a los Beckham para que cualquier comunicación se realizara únicamente por vía legal.