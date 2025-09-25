Brooklyn Beckham deja en claro que no necesita de su familia

Parece que la relación entre Brooklyn y su familia está completamente destrozada

Si hay un drama familiar que no ha salido de los titulares a nivel internacional, sin duda es el de los Beckham, ya que desde la boda de Brooklyn y Nicola Peltz, la relación entre el primogénito de David y Victoria y su familia ha ido en declive.

Lo que empezó como rumores y la ausencia de Brooklyn en eventos familiares importantes como el cumpleaños #50 de David, ahora parece ser un distanciamiento por completo. Aunque muchos pensarían que es algo que agobia al fundador de la marca de salsa picante Cloud23, él ya dejó en claro que es todo lo contrario.

Fue durante una entrevista para el Daily Mail que Brooklyn se sinceró sobre lo que opina de lo que ha salido en medios sobre él y su situación familiar, a lo que él respondió:

“Siempre habrá gente que diga cosas negativas, pero tengo una esposa que me apoya mucho. Ella y yo hacemos lo nuestro, nos concentramos y trabajamos. Y somos felices.”

Agregó que a él nunca le preocupa lo que se dice o se escribe sobre él. Una actitud bastante despreocupada a pesar de todos los rumores y especulaciones que han surgido alrededor de su matrimonio.

Estas declaraciones avivaron las teorías de que la relación entre Brooklyn y su familia está completamente destruida, lo que ha dejado a muchos fans preguntándose qué podrían llegar a decir David y Victoria sobre las palabras tan contundentes de su primogénito.