Los mejores diseños de manicure elegante para otoño 2025

Este otoño 2025, eleva tu look con los manicure más elegantes de la temporada

El otoño es la temporada perfecta para renovar tu estilo y apostar por un manicure que emana elegancia sin quedar fuera de las tendencias. Si lo que buscas es un diseño de uñas bonito que complemente tus looks de temporada, tres estilos se posicionan como los favoritos aquí te decimos cuáles son.

Tres diseños de uñas bonitos y elegantes para otoño 2025

Glazed donut:

Las glazed donut nails, fueron popularizadas por la icónica Hailey Bieber en verano y siguen siendo un diseño que engloba elegancia pura. Este diseño se caracteriza por un acabado perlado y translúcido que da a las uñas un efecto brillante y muy sofisticado. Es ideal para quienes quieren un look minimalista pero muy chic, ya sea que lo escojas en colores nude o tonos más de temporada como el verde bosque.

Animal print:

Si algo ha quedado claro este otoño es que el animal print nunca pasa de moda, y este otoño lo veremos también en el manicure. Desde patrones de leopardo hasta detalles de cebra o pitón, este diseño se reinventa con acabados más elegantes y tonos sobrios como negro y café.

Uñas ojo de gato:

El diseño ojo de gato se caracteriza por un efecto hipnotizante que juega con la luz. Normalmente se hace con tonos oscuros como el verde, azul, morado o vino, que empatan perfecto con la vibra otoñal. Este diseño no solo es elegante, también da un toque misterioso y sofisticado, ideal para quienes buscan estilizar sin caer en lo exagerado.

Este otoño 2025, los manicure más elegantes llegan en tres versiones irresistibles, glazed donut, animal print y ojo de gato. Cada diseño tiene su propia esencia, pero todos coinciden en algo, su gran capacidad para estilizar, elevar tu look y son perfectos para brillar en cualquier ocasión.