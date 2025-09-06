Suscríbete
Moda y Belleza

Los mejores diseños de manicure elegante para otoño 2025

September 06, 2025 • 
María Dávalos
Glazed-donuts-nails-Hailey-Bieber.png

Diseños bonitos y elegantes para manicure de otoño

Este otoño 2025, eleva tu look con los manicure más elegantes de la temporada

El otoño es la temporada perfecta para renovar tu estilo y apostar por un manicure que emana elegancia sin quedar fuera de las tendencias. Si lo que buscas es un diseño de uñas bonito que complemente tus looks de temporada, tres estilos se posicionan como los favoritos aquí te decimos cuáles son.

Tres diseños de uñas bonitos y elegantes para otoño 2025

Glazed donut:

Las glazed donut nails, fueron popularizadas por la icónica Hailey Bieber en verano y siguen siendo un diseño que engloba elegancia pura. Este diseño se caracteriza por un acabado perlado y translúcido que da a las uñas un efecto brillante y muy sofisticado. Es ideal para quienes quieren un look minimalista pero muy chic, ya sea que lo escojas en colores nude o tonos más de temporada como el verde bosque.

Animal print:

animal-print-nails.jpg

Pinterest

Si algo ha quedado claro este otoño es que el animal print nunca pasa de moda, y este otoño lo veremos también en el manicure. Desde patrones de leopardo hasta detalles de cebra o pitón, este diseño se reinventa con acabados más elegantes y tonos sobrios como negro y café.

Uñas ojo de gato:

El diseño ojo de gato se caracteriza por un efecto hipnotizante que juega con la luz. Normalmente se hace con tonos oscuros como el verde, azul, morado o vino, que empatan perfecto con la vibra otoñal. Este diseño no solo es elegante, también da un toque misterioso y sofisticado, ideal para quienes buscan estilizar sin caer en lo exagerado.

Este otoño 2025, los manicure más elegantes llegan en tres versiones irresistibles, glazed donut, animal print y ojo de gato. Cada diseño tiene su propia esencia, pero todos coinciden en algo, su gran capacidad para estilizar, elevar tu look y son perfectos para brillar en cualquier ocasión.

diseño de uñas diseños de uñas bonitas manicure diseños tendencias otoño 2025 otoño Otoño 2025
María Dávalos
María Dávalos
Te sugerimos
Selena-Gomez-corte-de-pelo-cara-redonda.jpg
Moda y Belleza
3 cortes de pelo ideales para cara redonda que estilizan al instante
July 25, 2025
 · 
María Dávalos
animal-print.jpg
Moda y Belleza
El estampado que llegó para quedarse y estilizar este otoño 2025
August 26, 2025
 · 
María Dávalos
diseños-de-uñas-para-otoño.jpg
Moda y Belleza
Los mejores tonos para una manicure elegante este otoño 2025
September 05, 2025
 · 
María Dávalos
tendencias-pelo-otoño-2025.jpg
Moda y Belleza
Tendencias de pelo que dominarán el otoño 2025
August 26, 2025
 · 
María Dávalos