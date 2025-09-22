Suscríbete
Tom Holland hace su primera aparición pública después de su contusión en el set de grabación de Spider-Man: Brand New Day

September 22, 2025 • 
María Dávalos
Tom-Holland-Zendaya.png

Así fue la primer aparición publica de Tom Holland después de sufrir una contusión en la cabeza

El actor fue visto en buen estado de salud durante un evento de caridad a pocos días de sufrir una contusión en la cabeza

La noticia de que Tom Holland sufrió una caída durante las grabaciones de “Spider-Man: “Brand New Day”, provocándole una contusión en la cabeza, dejó a sus fans en estado de shock y preocupados por el estado de salud del actor.

Aunque el pronóstico era bueno y se informó que se encontraba fuera de peligro, no se esperaba que hiciera apariciones tan pronto en eventos o compromisos laborales. Por lo que fue una grata sorpresa el verlo junto a Zendaya en un evento de caridad.

Ya que el pasado 20 de septiembre, la pareja fue vista en un evento benéfico de “The Brothers Trust”, en el cual se realizó un concurso de preguntas y respuestas en un pub. Entre los premios destacó que se incluyó una ronda de golf con Tom.

En cuanto al estado de salud del actor, se veía muy bien en las fotos y videos que surgieron en redes sociales, donde lo podíamos ver disfrutando del evento y de la compañía de sus invitados. Lo que dejó en claro que su accidente fue solo un momento de preocupación, pero actualmente goza de un buen estado de salud.

¿Qué es The Brothers Trust?

Es una asociación fundada por los padres de los hermanos Holland (Nikki y Dominic), la cual se encarga de “apoyar a organizaciones benéficas que luchan por hacerse oír”. Para visibilizar a las organizaciones benéficas donde sus generosas donaciones pueden aprovecharse al máximo”.

