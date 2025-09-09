Los mejores diseños de aura nails para este otoño 2025

Las aura nails se renuevan y dejan atrás la vibra veraniega para darle paso al otoño con los colores más top de la temporada

Las aura nails nos enamoraron en verano por su estilo etéreo, elegante y lleno de personalidad. Su efecto degradado con un toque de luz en el centro logra un acabado hipnótico que estiliza las uñas y da un toque sofisticado a cualquier look. Este otoño 2025, la tendencia se adapta a la paleta de temporada con colores cálidos, profundos y muy chic. Si estás pensando en darle un refresh a tu manicure, aquí te dejamos los tres diseños de Aura Nails que no pueden faltar.

3 diseños de aura nails perfectos para otoño 2025

Aura nails en naranja quemado con pedrería sutil

El naranja quemado es uno de los tonos más icónicos del otoño, y en versión aura nails logra un efecto cálido y elegante. Este da luz al centro de la uña, creando un contraste que estiliza y resalta las manos. Para darle un toque más femenino, la pedrería pequeña en tonos dorados o transparentes añade un toque de glamour sin caer en excesos.

Aura nails verde bosque + manicure francés

El verde bosque será uno de los colores protagonistas de la temporada, y al combinarlo con el estilo aura se convierte en un manicure muy sofisticado. Si quieres hacerlo más elegante y moderno a la vez, puedes combinar este diseño con el de manicure francés.

Aura Nails Café Chocolate

El café chocolate sin duda es uno de nuestros tonos favoritos de la temporada, ya que es un clásico y en Aura Nails se transforma en un diseño elegante y versátil. Este color cálido aporta un efecto sofisticado, mientras que el difuminado al centro le da un toque moderno y juvenil.

Las aura nails sin duda son uno de los diseños más elegantes y bonitos para este otoño 2025. Ya sea que lo prefieras con el toque cálido del naranja quemado con pedrería, la profundidad del verde bosque en francés o la elegancia atemporal del café chocolate, estas propuestas son ideales para quienes buscan un manicure sofisticado, moderno y lleno de estilo.