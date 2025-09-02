Suscríbete
Uñas de princesa: cinco versiones que te encantaran este otoño 2025

September 01, 2025 • 
María Dávalos
Princess-nails.png

Estos diseños de uñas en estilo princess nails te van a encantar para otoño 2025

Getty Images

Las uñas de princesa son el nuevo furor en manicure y aquí te dejamos los mejores diseños para la temporada

Este otoño el nail art está dando protagonismo a los diseños que engloban lo elegante y lo femenino. Esta temporada, las uñas de princesa regresan con cinco versiones modernas que combinan tendencias con un aire sofisticado perfecto para llevar tanto en tu día a día como en un evento importante.

5 diseños de uñas de princesas para otoño 2025

Diseño gráfico en café chocolate

Este estilo une el minimalismo gráfico con un toque sofisticado. Líneas, figuras geométricas o pequeños toques en pedrería dorada hacen que tus uñas se vean modernas sin perder delicadeza. Es una forma ideal de expresar tu personalidad mientras mantienes un look chic y femenino.

Glitter minimalista

Si algo nos ha demostrado el glitter es que ya no es sinónimo de exceso. Este otoño 2025, el glitter minimalista se impone como uno de los estilos favoritos de la temporada. La idea es lograr un brillo elegante que se vea delicado, perfecto para quienes aman el glamour, pero en versión más pulida.

Manicure francés de princesa

Un clásico que nunca falla, pero esta vez viene con un aire renovado. El manicure francés de princesa combina la base en tonos nude con puntas definidas en blanco o colores como verde bosque. El resultado es un diseño atemporal, elegante y que estiliza visualmente las manos.

Monocromático de temporada

Las uñas monocromáticas son un must en cada temporada, y este otoño el enfoque está en tonos cálidos, como el naranja quemado, el cual casualmente combina a la perfección con la era Showgirl de Taylor Swift (guiño, guiño).

Uñas perladas

El acabado perlado es la versión más romántica de las uñas de princesa. Con un efecto satinado que refleja la luz de manera delicada, este diseño tiene un aire etéreo y muy femenino.

Sin duda, las uñas de princesa son la combinación perfecta entre elegancia y modernidad. Desde un manicure francés renovado hasta acabados perlados o gráficos delicados, estos diseños se adaptan a cualquier ocasión y resaltan tu personalidad.

Otoño 2025 princess nails uñas de princesa manicure otoño 2025 tendencias otoño 2025 tendencias uñas 2025
María Dávalos
María Dávalos
