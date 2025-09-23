Emma Watson extraña la actuación, pero no está dispuesta a regresar por esta razón

La actriz que nos enamoró con su talento desde muy temprana edad no extraña una parte fundamental de la actuación hoy en día y aquí te decimos por qué

Si hay una actriz que extrañamos ver en la pantalla grande, sin duda es Emma Watson, quien saltó al estrellato con el papel de Hermione Granger y por años se mantuvo como uno de los talentos más prometedores del mundo del entretenimiento.

Pero con el tiempo se fue alejando de los reflectores y prefirió llevar una vida más tranquila, priorizando sus estudios y siendo vocera de distintas causas sociales. Aunque tuvo un breve regreso a los sets de grabaciones en 2019 con la película Mujercitas, no ha hecho más apariciones en el cine o series de televisión.

Aunque la razón no era clara, fue durante una entrevista reciente que la actriz confesó que sí extraña actuar, pero hay un factor muy grande que la hace rechazar el volver a la actuación.

“El componente más importante, más allá del trabajo en sí, es la promoción y venta de esa obra, de esa obra de arte. El equilibrio entre eso puede desequilibrarse bastante. Creo que seré honesta y directa: no extraño vender cosas. Me pareció bastante desmoralizante. Pero sí extraño mucho usar mis habilidades y extraño mucho el arte. Simplemente me di cuenta de que tenía muy poco tiempo para hacer lo que realmente disfrutaba”.

A pesar de que a lo largo de su entrevista recalcó lo mucho que ama la actuación, el peso de la opinión pública y de tener que pasar gran parte del tiempo vendiendo la película o serie en la que trabajase ,son dos factores que la han detenido de retomar enseguida su carrera actoral.