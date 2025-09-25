La familia O’Connell tiene una boda en puerta y esto es lo que necesitas saber

¡Finneas oficialmente comprometido con su novia Claudia Sulewski!

Si hay una familia que nos ha dado a dos de los talentos contemporáneos más grandes del momento, sin duda son los O’Connell, quienes dieron vida a Billie y Finneas, la dupla de hermanos que con su gran talento nos enamoraron con su música.

Aunque ambos han traído grandes alegrías a su familia con premios como el Grammy y el Oscar, ahora Finneas sorprende a millones de fans con la noticia de que oficialmente está comprometido con su novia Claudia Sulewski.

Quienes han sostenido una relación por siete años y se han consolidado como una de las parejas más queridas del mundo del entretenimiento. La noticia llegó a través de redes sociales, donde el cantante y productor subió una serie de imágenes donde podemos ver el lugar donde le pidió matrimonio a su novia y el gran anillo de diamante.

De momento no se ha dado a conocer cuándo o dónde se llevará a cabo la boda, pero la noticia sin duda alegró a millones de fans que han seguido la relación desde el día uno, quienes no dudaron en llenar los comentarios de cariño para ambos.