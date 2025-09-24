El hábito que ayuda a Miley Cyrus a mantenerse sobria

La cantante confesó lo mucho que la ha ayudado mentalmente la jardinera

Con el paso de los años, muchas celebridades se han sincerado sobre el efecto que han tenido las adicciones en su vida. Aunque es un tema sensible, hay quienes no temen mostrarse vulnerables en un mundo que prioriza la perfección en todos los sentidos.

Es por eso que testimonios de vida como el de Miley Cyrus han tenido un impacto tan grande en las generaciones que crecieron viéndola ser la superestrella del pop adolescente, Hannah Montana.

A pesar de que su camino hacia la sobriedad no ha sido fácil, la cantante con el paso de los años ha ido revelando las cosas y acciones que la han llevado a donde está hoy, en un punto de su vida donde prioriza su salud mental y física.

Este es el hábito que cambió la vida de Miley Cyrus

Pero fue durante su entrevista con Pamela Anderson para CR Fashion Book que la cantante de 32 años confesó que la jardinería es el hábito que ha cambiado su vida y la ha ayudado a mantenerse completamente sobria por años.

“La jardinería es algo que haces por ti misma. Cuando hemos compartido tanto de nosotras mismas, esos pequeños momentos preciosos con algo sencillo, como plantar una semilla y cuidarla, se convierten en un proceso muy personal. Tener eso ha sido la medicina que me ha mantenido con los pies en la tierra en mi estilo de vida sobrio. Es parte de una práctica, como podría ser el yoga: salir a la naturaleza, hacer algo con las manos y tener una salida creativa que no se trata de la fama ni el éxito. Es una verdadera victoria cuando plantas una semilla y ves flores en primavera”.

Por sencillo que parezca, sin duda esta práctica ha cambiado para bien la vida de Miley, lo que se ha visto reflejado en sus últimas entrevistas y apariciones públicas, en las que se muestra más segura de sí misma y de sus decisiones, lo cual los fans han notado y aplaudido en redes.