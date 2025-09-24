El hábito que ayuda a Miley Cyrus a mantenerse sobria

La cantante confesó lo mucho que la ha ayudado mentalmente la jardinera
Con el paso de los años, muchas celebridades se han sincerado sobre el efecto que han tenido las adicciones en su vida. Aunque es un tema sensible, hay quienes no temen mostrarse vulnerables en un mundo que prioriza la perfección en todos los sentidos.
Es por eso que testimonios de vida como el de Miley Cyrus han tenido un impacto tan grande en las generaciones que crecieron viéndola ser la superestrella del pop adolescente, Hannah Montana.
A pesar de que su camino hacia la sobriedad no ha sido fácil, la cantante con el paso de los años ha ido revelando las cosas y acciones que la han llevado a donde está hoy, en un punto de su vida donde prioriza su salud mental y física.
Este es el hábito que cambió la vida de Miley Cyrus
Pero fue durante su entrevista con Pamela Anderson para CR Fashion Book que la cantante de 32 años confesó que la jardinería es el hábito que ha cambiado su vida y la ha ayudado a mantenerse completamente sobria por años.
Por sencillo que parezca, sin duda esta práctica ha cambiado para bien la vida de Miley, lo que se ha visto reflejado en sus últimas entrevistas y apariciones públicas, en las que se muestra más segura de sí misma y de sus decisiones, lo cual los fans han notado y aplaudido en redes.