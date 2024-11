Hemos escuchado hablar sobre la inteligencia emocional como un pilar para tener nuestra vida en completo equilibrio, pero ¿sabemos realmente qué es?

Con su nuevo libro, Mis emociones bajo control, Tere Díaz busca que comprendas, adoptes y apliques la inteligencia emocional en cada área de tu vida como parte del desarrollo humano. ¡No te pierdas la entrevista en exclusiva que tuvimos con la autora!

Mis emociones bajo control: la guía que necesitas para no perder el equilibrio emocional

¿Cómo surge la idea de escribir Mis emociones bajo control?

Mi trayectoria profesional y mi vida personal me han llevado a constatar que en la base de la madruez está el manejo oportuno y contructivo del mundo afectivo. Podemos tener un alto IQ, y ante una notica que nos desagrada, lanzar el celular por la venta y gritar al colega que está sentado al lado nuestro sin razón.

En tus propias palabras, ¿qué es la inteligencia emocional?

Mi respuesta va más allá de la inteligencia emocional como lleva presentándose en diversos textos y escenarios, es una invitación a sentirnos agentes creativos de nuestra propia vida, y a la vez colaboradores de un tejido social que nos alimenta y al cual alimentamos. Eso no se puedo lograr sino se tiene la posibilidad de posponer la gratificación y tolerar la frustración en aras de necesidades, intereses o valores mayores, la fuerza psíquica para afrontar los desafíos de la vida y aceptar la realidad propia con una actitud de responsabilidad.En Mis Emociones Bajo Control se aborda la inteligencia emocional no como un control banal de los propios sentimientos sino como un reconocimiento a la complejidad de nuestro ser total que requiere de reconocimiento, atención, aceptación y cuidado para llevarnos a una vida de plenitud. Y ojo, no hablo de felicidad total y permanente, sino de paz interna, satisfacción profunda y experiencia de logro. Esto implica la capacidad de tener autocríta sana y compasiva, pero autocrítica, así como manejo adecuado de las emociones, si te las tragas, ni las lanzas a tu entorno. Te calmas, las asumes, encuentras su significado y actuas reflexivamente con base en la información que te dan.

Cuéntanos un poquito, ¿qué podemos encontrar en los capítulos del libro?

El libro se divide en tres partes. La primera es un clavado a la vida emocional, cómo se constituye, en qué consiste, cómo en cada uno se tejen diversos aspectos y circunstancias para crear las propias respuestas emocionales. Lo cual crea comprensión, conocimiento y autocompasión de cómo somos, es decir aceptación de nuestra estructura de cáracter con miras a modelarla a nuestro favor.

La segunda recorre diversos sentiminetos para comprender sus significados, reconocer cuando están bien manejados y cuando nos van a crear un bloqueo emocional. Se descifra el lenguaje de cada sentimiento, ansiedad, miedo, enojo, tristeza, depresión, celos, culpa, envidia… para sumergirnos en el significado de cada uno y conocernos mejor.

La tercera parte entra de lleno a estrategias concretas para desarrollar la inteligencia emocional incluyendo herramientas prácticas para impulsar nuestro crecimiento afectivo y nuestras habilidades sociales.

Este libro es una guía práctica para no perder el equilibrio emocional, ¿cómo crees que en primer lugar se logra tener dicho balance?

Dejarte sentir, no temer a la emociones porque te dijeron que eran malas, o que no correspondían a una mujer o a un hombre, y tolerar esa desazón interna que implica no evadirlas, reprimirlas, negarlas, racionalizarlas o preyectarlas en otros para evitar esa incomodidad interna que generan al aparecer.

Segundo, aprender a calmarte. Esto es un arte puesto que las emociones implican una energía que impulsan a la acción irreflexiva y que impiden dialogar, decidir inteligentemente, cuidarnos y cuidar a los demás. Aprender a calmarnos y bajar nuestras pulsaciones ante el miedo, el enojo, los celos, la envidia, para poder accionar correctamente, es central.

¿De qué forma crees que la inteligencia emocional puede contribuir a mejorar nuestras relaciones interpersonales?

La inteligencia emocional es la base de la madurez integral y el bienestar personal. Si no sabemos reconocer lo que nos pasa, aceptar lo que vivimos, autocriticarnos y tener una capacidad de valorar nuestras acciones, si no podemos tolerar la frustración y posponer la gratificación, si somos incapaces de afrontar los desafíos y sufrimientos básicos de la vida con fortaleza emocial pero a la vez con compasión y ternura hacia nosotros y nuestro entorno, no podremos perseverar en aquello que deseamos lograr, nos será imposible construir las relaciones que anhelamos en la familia, en el amor, en el trabajo y con los amigos, y careceremos del radar intrerno que valore como estamos y qué presenta nuestras circunstancias para tomar las decisiones adecuadas respecto a lo que nos rodea. La calidad de nuestra vida correlaciona con el tipo de relaciones que entablamos y la inteligencia emocional es sin duda la base de la inteligencia social. Somos seres gregarios, interdependemos unos de otros: gozamos con el otro, sufrimos con el otro, trabajamos por, con y para el otro; sin inteligencia emocional iremos fracasando en cada intento de ser pareja, amigo, colega, ¡hasta compadre!

¿Para quién es ideal este libro?

Para todas las personas interesadas en conquistar un bienestar personal y relacionas. Para aquellos cuyas emociones y sentimientos, lejos de ayudarles a entenderse y a entender la realidad que los rodea, los pasma, los bloquea, los descentra, llevándolos a explotar o a callar cuando lo que toca es pedir la palabra. Y para todas esas personas que no entienden por qué sienten cómo sienten y lo que sienten y viven dando respuestas erradas a la vida lo cual les regresa en frustración, desilución y soledad. No hay duda que todos requerimos de este libro en el sentido de que es la base de nuestro autoconomiento personal y del mundo que nos rodea, así como el primer paso para entender nuestras heridas de infancia y sanarlas para actuar en el hoy a favor nuestro, de nuestros proyectos, de las personas que amamos, y del mundo en el que vivimos en general.

¿Cuál fue el mayor reto de escribir Mis emociones bajo control?

Poder traducir en un lenguaje sencillo de digerir la complejidad de nuestro mundo emocional, y aterrizarlo a reflexiónes y prácticas muy concretas que nos permitan no quedarnos con un texto “de estudio” sino en un plan de sanación y de acción.