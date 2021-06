«Fui el primero en salir, me aventé por la puerta»: sobreviviente del accidente del Metro

Alejandro, uno de los sobreviviente del accidente del Metro de la CDMX, narra cómo salió del vagón colapsado

La lamentable noticia del desplome del Metro de la Ciudad de de México le ha dado la vuelta al mundo. Entre tanta tristeza por la tragedia nos llena un poco la historia de Alejandro, un sobreviviente del accidente del Metro quien se reencontró con su madre.

La noche del 3 de mayo el Metro de la CDMX fue noticia por el accidente la Línea 12, en el cual se colapsó el puente de la estación Olivos con todo y vagones lo cual ha dejado 24 muertos hasta el momento.

En uno de los vagones colapsados viajaba Alejandro Porcayo, quien narró a Noticieros Televisa cómo vivió este terrible momento y cómo logró salir del vagón:

«Venía en el celular cuando el tren frenó, se sintió que frenó, luego se sintió como si me hubiesen jalado y de ahí no recuerdo nada. Nadamás recuerdo que me quise de agarrar del tubo, y reboté entre tubos,la gente me cayó, yo le caí a la gente».

«Fui el primero en salir, me aventé por la puerta estaba medio abierta, salté me revolqué y gracias a Dios estoy vivo».

«Me sentí muy aliviado porque exactamente la sangre que traigo es de una persona que perdió la mano, al momento de revisarme y ver que estaba completo sentí calma».

Aquí el video:

Alejandro está bien, fue vendado y atendido por golpes, pero cuenta que se sintió muy aliviado e verse completo porque la sangre en su ropa era de alguien más:

«Me sentí muy aliviado porque exactamente la sangre que traigo es de una persona que perdió la mano, al momento de revisarme y ver que estaba completo sentí calma… es una bendición realmente es una bendición. Pudieron haber pasado mil cosas y estoy bien, solo son golpes».

Perla Bedolla, madre de Alejandro, contó lo aliviada que se sintió al encontrarlo. Ellos se fundieron en un abrazo profundo al verse.

