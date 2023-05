Lo que Jon Bon Jovi piensa de que su hijo se case tan joven con Millie Bobby Brown

Jon Bon Jovi valora el compromiso de su hijo con Millie Bobby Brown: “No sé si la edad importa”

El pasado mes de abril Millie Bobby Brown anunció su compromiso con Jake Bongiovi, hijo de Jon Bon Jovi. La noticia sorprendió debido a que la actriz tiene 19 años y su prometido, 20; un detalle que no parecer ser un problema para el famoso cantante.

Jon Bon Jovi ha concedido una entrevista a Radio Andy en la que le preguntaron si le preocupaba el hecho de que su hijo fuera demasiado joven para casarse. “No sé si la edad importa si encuentras a tu pareja adecuada y crecen juntos. Mi consejo es que crecer juntos es algo sabio”, afirmó.

“Creo que todos mis hijos han encontrado a las personas con las que creen que pueden crecer juntos, y todos nos caen bien”, agregó el artista, que está casado con Dorothea Hurley y, además de Jake, tiene otros tres hijos en común con su esposa. Además, la estrella dedicó unas bonitas palabras a la actriz de Stranger Things. “Millie es maravillosa. Toda su familia es genial. Jake está muy, muy feliz”, admitió el músico.

El pasado 11 de abril Brown colgó en Instagram una foto en la que aparece abrazada a su futuro marido y luciendo un anillo. Para dar la noticia, Brown acompañó la imagen de un verso de la canción Lover de Taylor Swift: “I’ve loved you three summers now, honey, I want ‘em all” (Te he querido tres veranos, cariño, y los quiero todos). Bongiovi también compartió una imagen en la mencionada red social. “Para siempre”, escribió junto a la instantánea.

La pareja hizo pública su relación en 2021, cuando Brown publicó una foto en su Instagram besándose con Bongiovi en el London Eye. Después hicieron múltiples apariciones en la alfombra roja, incluyendo los estrenos de Enola Holmes 2 y la cuarta temporada de Stranger Things, además de acudir juntos a los premios BAFTA 2022.

Por Europa Press