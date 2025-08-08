Suscríbete
Entretenimiento

¿Sydney Sweeney se une al elenco de “The Devil Wears Prada 2”?

La secuela de The Devil Wears Prada podría sumar a Sydney Sweeney a su elenco y esto es lo que sabemos de su participación

August 08, 2025 • 
María Dávalos
Sydney-Sweeney-The-Devil-Wears-Prada.jpg

¿Sydney Sweeney se une a la secuela de The Devil Wears Prada?

Getty Images

Hay pocas películas que hemos esperado con tanto entusiasmo como la secuela de The Devil Wears Prada. Por lo que el anuncio de su regreso a la gran pantalla causó furor entre miles de fans, en especial después de ver cómo el elenco cada vez suma más y más superestrellas, entre ellas una con bastante polémica alrededor de ella.

¿Sydney Sweeney forma parte de The Devil Wears Prada 2?

Aunque actualmente está envuelta en polémica por su controversial campaña publicitaria de jeans. Todo parece indicar que Sweeney se une a grandes actores y actrices como Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt y Stanley Tucci, ya que se le vio llegar al set de grabación de la película.

A pesar de que intentó mantenerse en incógnita, fotógrafos y fans alrededor del set la reconocieron al instante. De momento no se ha dado a conocer cuál será su papel en la película o si se trata solo de un cameo.

Sydney-Sweeney-llegando-al-set-The Devil Wears Prada-2.jpg

Sydney Sweeney secuela de The Devil Wears Prada

Getty Images

Esta noticia provocó reacciones divididas en redes, ya que hay quienes se alegraron con la participación de Sydney, mientras que otros piden que quede fuera del proyecto. ¿Tú qué opinas, debería quedarse o salir de la secuela de “The Devil Wears Prada 2”?

Sydney Sweeney The Devil Wears Prada 2 polémica Sydney Sweeney
María Dávalos
María Dávalos
